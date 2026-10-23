Terremoto nel Tirreno Meridionale, scossa avvertita anche a Reggio: per l’INGV magnitudo 5.0

Una forte scossa di terremoto è stata avvertita a Reggio Calabria nella tarda mattinata di oggi, venerdì 23 ottobre 2026. Il sisma è stato registrato alle ore 12:19, con epicentro localizzato nel Tirreno Meridionale, in mare.

Secondo i dati rivisti dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), il terremoto ha avuto una magnitudo ML 5.0, inferiore alla prima stima provvisoria, che indicava un valore compreso tra 5.2 e 5.7. L’ipocentro è a circa 9 chilometri di profondità.

L’epicentro è stato localizzato a 38.7938 gradi di latitudine nord e 14.1717 gradi di longitudine est, in mare. Secondo l’INGV, nessun comune italiano si trova entro 20 chilometri dall’epicentro.

IN AGGIORNAMENTO

Il movimento tellurico è stato chiaramente percepito a Reggio Calabria, dove la scossa ha richiamato immediatamente l’attenzione dei cittadini.

L’evento sismico è stato localizzato nel Tirreno Meridionale, un’area interessata negli ultimi giorni da diversi terremoti.

Altre scosse già registrate nella mattinata

La forte scossa delle 12:19 arriva dopo una serie di eventi sismici registrati nelle ore precedenti, sempre nell’area del Tirreno Meridionale.

L’attività sismica era stata segnalata anche nei giorni precedenti, con diverse scosse nel tratto di mare a nord delle isole Eolie.

Resta da chiarire, attraverso le analisi dell’INGV, l’eventuale relazione tra i diversi eventi registrati.

Magnitudo, profondità e localizzazione dell’epicentro sono riportate nella scheda dell’evento sul sito dell’INGV.

La situazione resta in aggiornamento.