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Protesta agricoltori e autotrasportatori, il Pd metropolitano al fianco dei lavoratori

"Non saranno lasciati soli. Porteremo le loro richieste al governo nazionale e regionale", affermano i dem

17 Ottobre 2026 - 17:52 | Comunicato Stampa

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«La protesta che sta attraversando la Calabria, con agricoltori e autotrasportatori mobilitati contro il caro carburanti e le difficoltà che mettono a rischio la tenuta delle loro attività, merita risposte immediate e concrete. Dietro i trattori e i tir che manifestano ci sono imprese, lavoratori e famiglie che non riescono più a sostenere costi sempre più elevati e che chiedono, prima di tutto, di essere ascoltati. Il Partito democratico è al loro fianco e intende trasformare questa mobilitazione in un’occasione di confronto e di iniziativa politica».

È quanto afferma la Federazione metropolitana del Partito democratico di Reggio Calabria, che ha partecipato con proprie delegazioni ai presìdi di protesta sul territorio.

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Gli incontri a Gioia Tauro e a Grotteria Mare

Nella giornata di ieri, a Gioia Tauro, una delegazione del Pd ha incontrato i manifestanti insieme al segretario regionale e senatore Nicola Irto, al vicepresidente del Consiglio regionale Giuseppe Ranuccio e ai rappresentanti dei circoli della Piana. Questa mattina, a Grotteria Mare, nuovo momento di confronto con Ranuccio, la presidente dell’Assemblea metropolitana del Pd Tania Bruzzese, delegata dal segretario metropolitano Giuseppe Panetta, e i rappresentanti dei circoli della Locride.

«Da entrambi gli incontri è emersa una preoccupazione che va ben oltre le difficoltà economiche del momento: la paura di essere dimenticati, di vedere spegnersi l’attenzione delle istituzioni una volta terminata la protesta. È una preoccupazione che comprendiamo e che non può rimanere senza risposta. Non è accettabile che interi comparti produttivi, fondamentali per l’economia calabrese, siano costretti a scendere in strada per ottenere ascolto mentre da Roma e dalla Regione continuano a mancare risposte adeguate alla gravità della situazione».

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Gli impegni del Pd con i manifestanti

La Federazione metropolitana del Pd ha quindi assunto precisi impegni nei confronti dei manifestanti.

«Nei prossimi giorni convocheremo un incontro con le categorie interessate, per approfondire le criticità emerse e costruire insieme una proposta concreta da sottoporre al governo nazionale e a quello regionale. Non vogliamo limitarci a esprimere solidarietà, ma dare continuità al confronto e individuare iniziative capaci di incidere sulle scelte delle istituzioni competenti. Pur dall’opposizione faremo nostre le loro istanze e utilizzeremo tutti gli strumenti politici e istituzionali a nostra disposizione per sostenerle».

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