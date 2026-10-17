Protesta agricoltori e autotrasportatori, il Pd metropolitano al fianco dei lavoratori

«La protesta che sta attraversando la Calabria, con agricoltori e autotrasportatori mobilitati contro il caro carburanti e le difficoltà che mettono a rischio la tenuta delle loro attività, merita risposte immediate e concrete. Dietro i trattori e i tir che manifestano ci sono imprese, lavoratori e famiglie che non riescono più a sostenere costi sempre più elevati e che chiedono, prima di tutto, di essere ascoltati. Il Partito democratico è al loro fianco e intende trasformare questa mobilitazione in un’occasione di confronto e di iniziativa politica».

È quanto afferma la Federazione metropolitana del Partito democratico di Reggio Calabria, che ha partecipato con proprie delegazioni ai presìdi di protesta sul territorio.

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Gli incontri a Gioia Tauro e a Grotteria Mare

Nella giornata di ieri, a Gioia Tauro, una delegazione del Pd ha incontrato i manifestanti insieme al segretario regionale e senatore Nicola Irto, al vicepresidente del Consiglio regionale Giuseppe Ranuccio e ai rappresentanti dei circoli della Piana. Questa mattina, a Grotteria Mare, nuovo momento di confronto con Ranuccio, la presidente dell’Assemblea metropolitana del Pd Tania Bruzzese, delegata dal segretario metropolitano Giuseppe Panetta, e i rappresentanti dei circoli della Locride.

«Da entrambi gli incontri è emersa una preoccupazione che va ben oltre le difficoltà economiche del momento: la paura di essere dimenticati, di vedere spegnersi l’attenzione delle istituzioni una volta terminata la protesta. È una preoccupazione che comprendiamo e che non può rimanere senza risposta. Non è accettabile che interi comparti produttivi, fondamentali per l’economia calabrese, siano costretti a scendere in strada per ottenere ascolto mentre da Roma e dalla Regione continuano a mancare risposte adeguate alla gravità della situazione».

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Gli impegni del Pd con i manifestanti

La Federazione metropolitana del Pd ha quindi assunto precisi impegni nei confronti dei manifestanti.