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Caro carburante, Irto attacca Governo e Regione: ‘Agricoltori e famiglie senza difese’

"Il governo Meloni e la giunta Occhiuto si passino la mano sulla coscienza" la nota del Pd Calabria

09 Ottobre 2026 - 16:41 | Comunicato stampa

nicola irto

“Il latte pagato agli allevatori 40 centesimi al litro, il gasolio agricolo schizzato a 1,70 euro, le famiglie costrette a comprare mezzo chilo di verdura invece che un chilo. È il dramma economico e sociale che sta travolgendo la Calabria, ma il governo Meloni e la giunta Occhiuto continuano a ignorare la gravità della situazione”.

Lo denuncia il Pd Calabria, alla luce di testimonianze in alcuni mercati calabresi e di quelle di numerosi agricoltori in protesta.

“È intollerabile – afferma il segretario regionale del Pd Calabria, il senatore Nicola Irto – che i produttori lavorino in perdita e i consumatori debbano rinunciare ai beni essenziali. È una sconfitta della politica economica del centrodestra. Il governo sbandiera la sovranità alimentare ma poi abbandona gli agricoltori e le famiglie calabresi, le lascia senza difese contro il carovita. La Regione Calabria mostra di non capire affatto il dramma sociale che si sta consumando”.

“Servono subito – prosegue Irto – risorse ingenti e anche controlli severi lungo le filiere. Inoltre, vanno verificati i prezzi dalla produzione alla vendita”. “Il Pd Calabria è al fianco degli agricoltori, degli allevatori, dei lavoratori e delle famiglie. Il governo Meloni e la giunta Occhiuto si passino la mano sulla coscienza e – conclude Irto – adottino tutte le misure necessarie prima che sia troppo tardi”.

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