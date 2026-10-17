Caro carburanti, Gallo: ‘In Calabria prezzo del gasolio agricolo ai livelli prebellici’

Grazie agli aiuti garantiti dalla Regione, unitamente agli effetti prodotti dall’applicazione del credito d’imposta voluto dal Governo, il prezzo del gasolio in Calabria tornerà ai livelli prebellici, almeno per il periodo tra marzo e settembre scorsi.

Lo rende noto l’assessorato regionale all’Agricoltura, con l’assessore Gianluca Gallo che illustra gli effetti positivi della scelta assunta dalla giunta regionale, presieduta da Roberto Occhiuto, di destinare 5 milioni al comparto agricolo, con l’obiettivo di arginare le conseguenze negative scaturenti dall’impennata dei prezzi a seguito dello scoppio del conflitto tra Usa e Iran.

«La misura – prosegue – va incontro alle richieste nel tempo formulate sia dalle organizzazioni di categoria sia dagli agricoltori che, in maniera spontanea o attraverso le loro associazioni, in questi giorni stanno animando i presidi attivi un po’ su tutto il territorio regionale. Siamo perfettamente consapevoli che altro occorra fare, considerata la gravità della situazione sul piano nazionale ed internazionale, e per questo ci stiamo già adoperando».