Reggio, occupazioni abusive e lavori senza permessi: cinque denunce in 48 ore
La Polizia locale di Reggio denuncia cinque persone in due giorni, scattano anche tre Daspo urbani
23 Ottobre 2026 - 19:38 | di Redazione
Cinque persone denunciate in due giorni dalla Polizia locale di Reggio Calabria. I controlli, disposti dal comandante Zucco, hanno riguardato l’occupazione di alloggi pubblici e lavori edili senza autorizzazione. Nel bilancio delle attività rientrano anche tre Daspo urbani per ubriachezza molesta, esercizio della prostituzione e adescamento.
Occupati tre immobili comunali: quattro denunce
Gli agenti hanno individuato quattro persone che, secondo gli accertamenti, avrebbero occupato senza titolo tre immobili di edilizia residenziale pubblica di proprietà comunale. Per tutte è scattata la denuncia all’autorità giudiziaria per occupazione abusiva aggravata.
Un quinto cittadino è stato denunciato dal nucleo di polizia edilizia: avrebbe eseguito lavori su un manufatto già esistente senza permesso o altro titolo previsto dalla normativa urbanistica.
Le attività a tutela del patrimonio pubblico, del territorio e della sicurezza urbana si affiancano ai servizi ordinari sulla circolazione stradale, alla prevenzione degli illeciti e ai controlli di polizia commerciale e amministrativa. Proseguiranno anche nei prossimi giorni.
I procedimenti sono nella fase delle indagini preliminari. Per tutte le persone denunciate vale la presunzione di innocenza fino a un’eventuale sentenza definitiva di condanna.
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