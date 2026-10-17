Reggio, la Polizia Locale denuncia 22 persone in una settimana: due daspo urbani e un’espulsione

Sono 22 le persone denunciate nell’ultima settimana dalla Polizia Locale di Reggio Calabria. Un aumento esponenziale connesso a molteplici attività che hanno consentito di accertare numerose fattispecie di reato tra le quali occupazione abusiva aggravata di immobile pubblico, furto aggravato di energia elettrica, resistenza e minaccia a pubblico ufficiale e guida in stato di ebbrezza.

Si contabilizzano altresì due daspo urbani, due violazioni amministrative per sosta su area demaniale, e la compiuta identificazione di un extra comunitario risultato irregolare sul territorio dello Stato poi oggetto di decreto di espulsione.

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I servizi specifici, mirati alla tutela del patrimonio pubblico, della concorrenza leale, e della sicurezza urbana latu sensu, si affiancano alle ordinarie attività svolte giornalmente in materia di controllo della circolazione veicolare, prevenzione degli illeciti e polizia commerciale ed amministrativa.

Il Polmeeting 2026 a Cosenza

Nelle giornate di giovedì e venerdì uu.ss. infine, circa 25 unità (incluso il Comandante in qualità di relatore), hanno partecipato al più importante evento formativo in materia di Polizia Locale che si tiene nel sud Italia, ossia il Polmeeting 2026 che ha celebrato a Cosenza la sua 13ª edizione.

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