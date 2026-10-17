Area integrata dello Stretto, Bilardi (FdI): ‘Più opportunità significa giovani che possono scegliere di restare’

Il capogruppo consiliare di Fratelli d’Italia, Giuseppe Bilardi, a nome dell’intero gruppo, commenta la firma del Protocollo d’Intesa per l’Area Integrata dello Stretto, sottoscritto venerdì 16 ottobre a bordo della nave “Elio” dai sindaci di Reggio Calabria e Messina, Francesco Cannizzaro e Federico Basile, alla presenza delle Giunte e dei Consigli comunali delle due città.

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I giovani al centro dell’intesa

«Più opportunità significa giovani che possono scegliere di restare. È questo il senso più profondo dell’intesa firmata ieri», dichiara Bilardi. «Per anni abbiamo visto i nostri ragazzi partire per studiare e lavorare altrove. Oggi un territorio più grande, più connesso e più attrattivo può invertire questa tendenza. Io e le mie colleghe di gruppo, Serena Mangano, Daniela De Blasio e Ramona Calafiore, abbiamo seguito questo percorso con convinzione e spirito di squadra, e ringraziamo il Sindaco Cannizzaro per aver trasformato vent’anni di slogan e convegni in un documento concreto.»

Gli ambiti della collaborazione tra Reggio e Messina

Il Protocollo, della durata di cinque anni, individua gli ambiti della collaborazione tra le due città. Tra questi, molti toccano direttamente il futuro dei più giovani: la collaborazione tra università e centri di ricerca, lo sviluppo di iniziative sull’innovazione e sull’economia del mare, lo scambio di buone pratiche su politiche abitative, economia sociale e occupazione giovanile. A questi si affiancano la mobilità integrata, con il collegamento intermodale tra Messina e l’aeroporto “Tito Minniti” e la richiesta congiunta della denominazione “Reggio Calabria-Messina” per lo scalo, la promozione turistica e culturale con un brand condiviso e un sistema integrato di Protezione civile.

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L’area dello Stretto e i prossimi passi con il Governo

«Parliamo di un’area di oltre un milione di abitanti e 205 Comuni, dove più di seimila persone ogni giorno attraversano lo Stretto per studiare, lavorare e costruire relazioni», prosegue il capogruppo. «Questa realtà esiste già. Ora ha una cornice istituzionale, e dobbiamo riempirla di atti e di risultati.»

Bilardi conclude indicando il metodo del gruppo: