Reggio e Messina cambiano nome all’aeroporto. E anche lo Stretto potrebbe avere una doppia denominazione

Nel percorso avviato dalle due amministrazioni entra anche il tema delle denominazioni: doppio naming per il Tito Minniti e proposta per lo Stretto

L’Area integrata dello Stretto prova a prendere forma anche sul piano dell’identità. Dopo la firma del protocollo tra Reggio Calabria e Messina, il percorso comune tra le due città si allarga infatti anche alle denominazioni simboliche e commerciali delle principali infrastrutture e dello stesso braccio di mare che le separa.

Il primo passaggio riguarda l’aeroporto Tito Minniti, che nelle intenzioni delle due amministrazioni dovrà essere promosso sempre più come scalo di riferimento per entrambe le sponde, con il nome “Reggio Calabria-Messina”.

Ma la novità più forte riguarda direttamente lo Stretto: sul tavolo c’è anche la proposta di affiancare ufficialmente il nome di Reggio Calabria a quello di Messina, arrivando alla denominazione “Stretto di Messina e Reggio Calabria”.

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Un aeroporto per due città

Il concetto era già emerso negli incontri delle scorse settimane tra le due amministrazioni ed oggi è stata confermata dal sindaco Cannizzaro a margine della conferenza “Oltre lo Stretto”. L’idea è quella di presentare il Tito Minniti sempre più come infrastruttura di riferimento dell’intera Area dello Stretto e non soltanto della città di Reggio Calabria.

Cannizzaro ha sottolineato proprio il peso dell’utenza siciliana:

“C’è un’utenza messinese importante, che ha contribuito nell’ultimo anno soprattutto a superare la soglia del milione di passeggeri”.

Da qui la volontà di rafforzare anche sul piano commerciale e comunicativo il legame tra Messina e lo scalo reggino.

“L’aeroporto di Reggio Calabria è l’aeroporto di Reggio Calabria e Messina”, ha ribadito il sindaco.

Navi veloci coordinate con gli aerei

La questione del nome, però, nelle intenzioni di Cannizzaro dovrebbe andare di pari passo con un miglioramento reale dei collegamenti.

Il sindaco ha spiegato che sono già state avviate interlocuzioni con il Governo e con gli operatori del settore.

“Abbiamo già interloquito per far sì che ogni nave veloce possa coincidere con le partenze e gli arrivi dei nostri aeromobili”.

L’obiettivo è rendere più semplice per i cittadini messinesi raggiungere il Tito Minniti, costruendo una mobilità realmente integrata tra collegamenti marittimi e voli.

Un passaggio necessario affinché la nuova denominazione non rimanga soltanto un’operazione simbolica.

Cannizzaro: “Lo Stretto non può essere soltanto di Messina”

La seconda proposta va ancora oltre e riguarda direttamente il nome dello Stretto.

Cannizzaro ha colto l’occasione di una domanda sull’aeroporto per anticipare un’idea che, ha spiegato, intende sottoporre anche a Federico Basile.

“Era mia intenzione proporre all’amico sindaco di Messina di aiutarmi a dire che questo Stretto non può essere più denominato soltanto Stretto di Messina, ma bensì Stretto di Messina e Reggio Calabria”.

Una proposta dal valore soprattutto identitario e politico, coerente con il percorso avviato dalle due amministrazioni.

Se Reggio e Messina intendono presentarsi come un’area sempre più integrata, secondo Cannizzaro anche i simboli e le denominazioni dovrebbero rappresentare entrambe le sponde.

Una nuova identità per l’Area dello Stretto

Il ragionamento del sindaco reggino si inserisce nel quadro più ampio del protocollo firmato sulla nave Elio.

La mobilità comune, l’Agenzia unica, i collegamenti tra le due città e la collaborazione su turismo e servizi puntano a costruire una dimensione condivisa che, nelle intenzioni dei due sindaci, dovrebbe progressivamente superare la percezione di Reggio e Messina come territori distinti.

Anche il cambio delle denominazioni diventa quindi parte di questa strategia.

Da una parte l’aeroporto “Reggio Calabria-Messina”, con l’obiettivo di attrarre e servire stabilmente l’utenza delle due sponde. Dall’altra lo “Stretto di Messina e Reggio Calabria”, proposta con cui Cannizzaro vuole attribuire anche nel nome pari visibilità alle due città che vi si affacciano.