Reggina: un movimento in entrata, uno in uscita. L’organico completo degli amaranto

Un movimento in entrata e uno in uscita, senza modificare il numero complessivo dei calciatori a disposizione di mister Marchionni. La Reggina accoglie il portiere Lorenzo Piras, classe 2006 e saluta il difensore Verduci, mantenendo così invariata la consistenza numerica dell’organico. La società amaranto, almeno per il momento, continua a puntare sul gruppo costruito durante il mercato estivo, ritenuto competitivo per affrontare un campionato che ha già presentato le prime difficoltà.

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Con l’arrivo di Piras e l’uscita di Verduci, l’organico della Reggina conta attualmente 27 calciatori, suddivisi tra tre portieri, sette difensori, undici centrocampisti e sei attaccanti.

Ecco la rosa completa:

Portieri: Lagonigro, Madia, Piras.

Difensori: Fazio, Baldan, Rosario Girasole, De Mori, Runza, Domenico Girasole, Lancini.

Centrocampisti: Palmieri, Baggi, Acquadro, Porcino, Abonckelet, Rotulo, Laaribi, Rossetti, Specker, Franchini, Toscano, Macrì.

Attaccanti: Magrassi, Guida, Reis, Alma, Pellicanò, Jallow.

Fiducia al gruppo, in attesa delle risposte dal campo

Al netto delle ultime operazioni, la Reggina mantiene un organico ampio e con diverse alternative in tutti i reparti. La società continua a manifestare fiducia nei calciatori a disposizione di Marchionni, nonostante il rallentamento delle ultime giornate. L’attenzione, adesso, è rivolta soprattutto al campo. Domenica 18 ottobre gli amaranto saranno impegnati contro la Nissa, in una sfida importante per ritrovare risultati e continuità dopo un avvio di stagione brillante e le successive battute d’arresto.