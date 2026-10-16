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Nissa-Reggina: designato il direttore di gara. C’è un precedente con gli amaranto

Sfida delicatissima per Acquadro e compagni

16 Ottobre 2026 - 09:43 | Redazione

Reggina Alberto Acquadro

La Reggina si prepara alla trasferta contro la Nissa, in programma domenica 18 ottobre alle ore 15 e valida per l’ottava giornata del girone I di Serie D. Ufficializzata la terna arbitrale che dirigerà il confronto.

Nissa-Reggina, la terna arbitrale e il precedente

A dirigere l’incontro sarà Mario Leone della sezione AIA di Avezzano, coadiuvato dagli assistenti Leonardo Grimaldi di Bari e Roberto Lembo di Valdarno.

Per il direttore di gara si tratta del secondo incrocio con la Reggina. L’unico precedente risale al 6 aprile 2025, quando gli amaranto si imposero in trasferta sul campo del Pompei con il risultato di 2-1.

Un precedente favorevole, dunque, per la formazione amaranto, chiamata domenica a ritrovare la vittoria dopo il rallentamento delle ultime giornate.

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RegginaReggio Calabria Calcio
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