Nissa-Reggina: designato il direttore di gara. C’è un precedente con gli amaranto
Sfida delicatissima per Acquadro e compagni
16 Ottobre 2026 - 09:43 | Redazione
La Reggina si prepara alla trasferta contro la Nissa, in programma domenica 18 ottobre alle ore 15 e valida per l’ottava giornata del girone I di Serie D. Ufficializzata la terna arbitrale che dirigerà il confronto.
Nissa-Reggina, la terna arbitrale e il precedente
A dirigere l’incontro sarà Mario Leone della sezione AIA di Avezzano, coadiuvato dagli assistenti Leonardo Grimaldi di Bari e Roberto Lembo di Valdarno.
Per il direttore di gara si tratta del secondo incrocio con la Reggina. L’unico precedente risale al 6 aprile 2025, quando gli amaranto si imposero in trasferta sul campo del Pompei con il risultato di 2-1.
Un precedente favorevole, dunque, per la formazione amaranto, chiamata domenica a ritrovare la vittoria dopo il rallentamento delle ultime giornate.
Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie