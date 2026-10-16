Due sponde, una sola visione. Reggio e Messina siglano il patto per l’area integrata: i dettagli dell’accordo

Per una volta, lo Stretto non è stato soltanto il tratto di mare che separa Reggio e Messina, ma diventa il luogo scelto per provare a ridurre quella distanza.

La giunta Cannizzaro, accompagnata dai consiglieri di maggioranza, è partita questa mattina da Reggio Calabria per raggiungere Messina e “andare a prendere” i colleghi dell’amministrazione Basile. Poi il viaggio insieme, a bordo della nave Elio, trasformata per qualche ora in una sala istituzionale sul mare tra Calabria e Sicilia.

Il titolo dell’iniziativa racconta bene il senso della giornata: “Oltre lo Stretto – Giunte in seduta comune per una nuova Area Integrata dello Stretto”. Ed è proprio lì, in mezzo al mare che da sempre rappresenta insieme un confine e un legame, che i sindaci Francesco Cannizzaro e Federico Basile hanno firmato il protocollo d’intesa con cui le due città dello Stretto proveranno a dare forma concreta a un’idea discussa per anni: costruire servizi, opportunità e strategie comuni.

Il documento firmato oggi, infatti, mette nero su bianco una serie di impegni che riguardano la vita quotidiana delle due città: trasporti, aeroporto, turismo, cultura, università, ricerca, protezione civile, innovazione e buona amministrazione.

L’obiettivo dichiarato è ambizioso: trasformare due città che si guardano ogni giorno da una sponda all’altra in un’area sempre più integrata, capace di condividere infrastrutture, servizi e prospettive di sviluppo.

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Dalla suggestione agli impegni scritti: il patto per l’area integrata dello Stretto

L’Area integrata è un tema che accompagna da decenni il dibattito tra Calabria e Sicilia. Questa volta, però, le due amministrazioni hanno scelto di mettere insieme una serie di obiettivi all’interno di un documento comune.

La premessa del protocollo chiarisce l’impostazione: superare una “storicizzata logica di separazione geografica e concorrenzialità amministrativa” e costruire un’Area Metropolitana Integrata dello Stretto, fondata sul coordinamento dei servizi essenziali, sulla valorizzazione delle risorse territoriali e sul miglioramento dell’accessibilità.

Il primo pilastro è la mobilità: Messina collegata al Tito Minniti

Il capitolo più immediato riguarda i trasporti. Il protocollo individua come intervento prioritario la costruzione di un collegamento rapido ed efficiente tra il centro urbano di Messina e l’Aeroporto Tito Minniti, attraverso un sistema integrato mare-ferrovia-gomma.

Il progetto prevede un servizio navetta ATM dal nodo di Parco Cavallotti, il passaggio attraverso i collegamenti marittimi verso la Calabria e, dalla sponda reggina, connessioni rapide da Villa San Giovanni e Reggio Calabria Centrale verso l’aeroporto. L’obiettivo è creare un sistema nel quale gli orari dei diversi vettori possano essere coordinati anche con quelli dei voli. Nel protocollo compare inoltre un progetto destinato a incidere direttamente sulla percezione della mobilità nello Stretto: un Titolo di Viaggio Unico, acquistabile attraverso una piattaforma digitale, capace di integrare i diversi segmenti dello spostamento.

Tra gli obiettivi è indicata anche la realizzazione del pontile di collegamento con l’aeroporto dello Stretto.

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Un’agenzia unica per la mobilità dello Stretto

Il progetto va oltre i singoli collegamenti. Reggio e Messina intendono promuovere la costituzione di una Agenzia Unica dello Stretto per la Mobilità, organismo sovracomunale chiamato a coordinare la programmazione dei servizi di trasporto pubblico marittimi e terrestri. L’Agenzia dovrebbe occuparsi anche del monitoraggio della qualità dei servizi, della gestione di una piattaforma informativa unica in tempo reale e della ricerca di finanziamenti per nuove infrastrutture.

All’interno di questa strategia compare anche lo “Stretto Pass – Turismo e Mobilità Integrata”: un titolo che potrebbe mettere insieme collegamenti marittimi, trasporto pubblico locale, musei e attrazioni culturali delle due città. Una prospettiva che prova a trasformare il pendolarismo tra le due sponde in un vero sistema integrato.

Il Tito Minniti può diventare commercialmente “Reggio Calabria-Messina”

Uno dei passaggi politicamente più significativi riguarda l’aeroporto Tito Minniti. Le due amministrazioni si impegnano a promuovere, insieme a Sacal, una richiesta ai vettori affinché venga adottato un doppio naming commerciale dello scalo. La denominazione indicata nel protocollo è “Reggio Calabria-Messina”, da utilizzare sulle rotte nazionali, internazionali ed europee.

È la traduzione formale di quanto Federico Basile aveva già anticipato nelle scorse settimane: il Minniti viene considerato dalle due amministrazioni non più soltanto come aeroporto reggino, ma come infrastruttura potenzialmente al servizio dell’intera Area dello Stretto.

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“Unica destinazione a due sponde”

Il secondo grande asse riguarda turismo e sviluppo economico. Il protocollo parla esplicitamente di una “Unica Destinazione a Due Sponde”. L’obiettivo è costruire un brand unitario denominato “Area Integrata dello Stretto”, attraverso il quale promuovere insieme le eccellenze produttive, artigianali, agroalimentari, culturali e turistiche di Reggio e Messina.

Sono previste campagne comuni di promozione, iniziative di co-marketing con vettori aerei ed enti turistici e una programmazione coordinata di eventi, concerti, fiere e manifestazioni. L’idea è presentare lo Stretto sui mercati nazionali e internazionali non più soltanto come due destinazioni vicine, ma come un unico distretto turistico policentrico.

Musei insieme e “Domeniche dello Stretto”

Anche la cultura entra direttamente nell’accordo. Tra le iniziative previste ci sono le “Domeniche dello Stretto”, con un calendario comune di giornate a ingresso gratuito o con tariffa ridotta per il Museo Regionale Interdisciplinare di Messina e il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, custode dei Bronzi di Riace.

Previsti anche itinerari culturali costruiti sfruttando i collegamenti marittimi, con visite giornaliere e weekend capaci di unire le due sponde. Nel protocollo trovano spazio le Fortificazioni Umbertine, le Rotte di Ulisse, la Rete Verde dello Stretto, i borghi, i siti marini e il patrimonio legato alla pesca e alle tradizioni costiere.

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Università senza sponda: corsi, laboratori e ricerca comuni

L’integrazione guarda anche agli studenti e al mondo della ricerca.

Le amministrazioni intendono favorire accordi tra le rispettive università per realizzare progetti di ricerca comuni, dottorati interateneo e laboratori condivisi. I settori individuati vanno dalle scienze del mare all’ingegneria delle infrastrutture, dall’urbanistica alla geofisica e alla prevenzione del rischio sismico.

È prevista inoltre una mobilità universitaria intersponda, attraverso tariffe agevolate e abbonamenti dedicati a studenti, ricercatori e docenti, con l’obiettivo di facilitare l’accesso reciproco a corsi, biblioteche e laboratori. Accanto alle università dovrebbe svilupparsi anche un ecosistema comune dedicato alla Blue Economy, alle startup e ai Living Lab, mettendo insieme imprese, Camere di commercio e istituzioni.

Protezione civile comune, sensori, radar e droni

Uno dei capitoli più delicati riguarda la Protezione civile. Reggio e Messina condividono rischi simili: elevata sismicità, fragilità idrogeologica ed esposizione agli eventi meteo-marini.

Per questo il protocollo prevede la costruzione di un sistema integrato ad alta tecnologia, con una centrale di monitoraggio e coordinamento, sensori IoT e radar meteo-marini per controllare in tempo reale moto ondoso, correnti, vento e mareggiate.

Previsti anche sistemi comuni per il monitoraggio sismico e geotecnico e una flotta di droni destinata alla valutazione rapida dei danni e al supporto alle operazioni di soccorso.

L’obiettivo finale è arrivare a un Piano di Protezione Civile dell’Area Integrata, accompagnato da una Control Room meteorologica e da una piattaforma unica per la gestione delle emergenze.

Le due amministrazioni si scambieranno anche le “buone pratiche”

L’accordo non riguarda soltanto i grandi progetti.

Un articolo specifico è dedicato alla Buona Amministrazione, attraverso lo scambio di esperienze già maturate dai due Comuni.

Tra gli ambiti indicati figurano digitalizzazione, gemello digitale, politiche dell’abitare, Distretto dell’Economia Sociale, occupazione, imprenditorialità giovanile e Urban Food Policy.

L’idea è che l’integrazione possa passare anche dalla condivisione delle soluzioni amministrative che hanno già funzionato su una delle due sponde.

Un protocollo di cinque anni, ma i progetti avranno bisogno di atti e risorse

Il documento firmato sulla Elio ha una durata di cinque anni, rinnovabile attraverso accordo scritto.

C’è però un passaggio importante che delimita la portata dell’intesa.

Il protocollo non comporta automaticamente spese o trasferimenti di risorse tra Reggio e Messina. Gli eventuali costi dei singoli progetti dovranno essere definiti attraverso successivi atti e nel rispetto delle disponibilità di bilancio.

Allo stesso modo, l’accordo non equivale a un affidamento di servizi, a una concessione o a un accordo tariffario già operativo.

È quindi una cornice istituzionale e programmatica. Da oggi, il passaggio decisivo sarà trasformarla in provvedimenti concreti.

Oltre lo Stretto, adesso arriva la prova dei fatti

La fotografia della giornata resta comunque significativa.

Una giunta è partita dalla Calabria, ha attraversato il mare ed è andata incontro all’altra. Poi, insieme, le due amministrazioni hanno scelto proprio lo Stretto come luogo nel quale firmare il documento che punta a ridurne le distanze.

Non è ancora l’Area integrata già realizzata. Sarebbe prematuro sostenerlo.

Ma con “Oltre lo Stretto” Reggio Calabria e Messina hanno assunto formalmente un impegno comune, indicando obiettivi precisi e mettendo per la prima volta nello stesso documento mobilità, aeroporto, turismo, università, cultura e sicurezza.

La firma sulla Elio non cancella il mare e non elimina automaticamente i problemi che separano ancora le due sponde. Ma assegna a quello stesso mare un significato diverso: non più soltanto distanza da attraversare, ma spazio comune sul quale costruire.

Per Reggio e Messina la sfida comincia adesso. Perché l’Area integrata dello Stretto non si misurerà soltanto nei protocolli firmati, ma nella capacità di rendere davvero più semplice spostarsi, studiare, lavorare, visitare e vivere tra le due città.