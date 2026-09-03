Aeroporto Reggio, Cannizzaro rilancia il pontile: ‘Tra le prime cose da realizzare in accordo con Messina’

Il sindaco annuncia il progetto per collegare via mare Messina e il Tito Minniti: "Siamo già avanti con la programmazione"

Il pontile dell’Aeroporto dello Stretto torna al centro dei progetti per il futuro del Tito Minniti.

L’annuncio è arrivato questa mattina dal sindaco di Reggio Calabria Francesco Cannizzaro, durante la conferenza stampa a Palazzo Campanella dedicata alle strategie di crescita dello scalo reggino.

Il primo cittadino ha anticipato il lavoro avviato insieme a Sacal e all’amministrazione comunale di Messina per costruire un collegamento diretto via mare tra la sponda siciliana e l’aeroporto. Un progetto che, nelle intenzioni delle due amministrazioni, dovrebbe rendere concreta quella integrazione dell’Area dello Stretto discussa da anni.

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Cannizzaro: “Stiamo lavorando al pontile dell’aeroporto”

Il sindaco ha spiegato che il progetto è già oggetto di un confronto tecnico.

“La mia struttura tecnica sta lavorando con il presidente Vigna per elaborare un progetto che è stato già sposato dall’amministrazione comunale di Messina”.

Cannizzaro ha ricordato anche il recente incontro con il sindaco di Messina Federico Basile, riconfermato alla guida della città siciliana nel maggio scorso.

“Ci siamo incontrati, abbiamo lavorato per tre ore e abbiamo già messo nero su bianco. Tra le prime cose che andremo a realizzare sarà l’attivazione del pontile dell’Aeroporto di Reggio Calabria“.

Per il primo cittadino reggino si tratta di un’opera destinata a cambiare i collegamenti tra le due sponde.

“Sarà una struttura che non ha eguali al mondo, che collegherà due regioni, la famosa Area integrata dello Stretto”.

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“Messina ha deciso che il suo aeroporto è Reggio”

Uno dei passaggi più significativi dell’intervento riguarda proprio il rapporto con Messina.

Secondo quanto riferito da Cannizzaro, il confronto con Palazzo Zanca avrebbe portato a una scelta precisa sulla centralità del Tito Minniti.

“Messina ha deciso formalmente che il suo aeroporto non è quello di Catania, bensì quello di Reggio Calabria”.

Una dichiarazione che fotografa l’obiettivo politico del progetto: ampliare il bacino di utenza dello scalo reggino oltre i confini della Calabria e intercettare in maniera più strutturale i passeggeri provenienti dalla Sicilia orientale.

Il pontile diventerebbe così uno degli elementi principali della strategia. Non soltanto più voli, quindi, ma collegamenti più rapidi tra aeroporto, mare e città.

Proprio durante la stessa conferenza il presidente della Regione Roberto Occhiuto ha indicato la posizione geografica del Tito Minniti come uno dei suoi principali punti di forza, sottolineando la possibilità di intercettare anche i flussi diretti verso Messina, Taormina e le Eolie.

“Basta annunci sull’Area integrata dello Stretto”

Cannizzaro ha utilizzato toni duri nel ricordare i numerosi progetti annunciati negli anni per integrare Reggio e Messina.

“Quante chiacchiere, quanti annunci, quante fotografie nel passato. Area integrata, biglietti unici, passaggi, mozioni parlamentari e regionali. Sono passati anni e non abbiamo visto nulla“.

La volontà, ha sostenuto il sindaco, è quella di passare adesso alla fase operativa.

“Noi siamo già avanti con la programmazione insieme all’amministrazione comunale di Messina”.

Il collegamento marittimo con l’aeroporto non è peraltro un’idea completamente nuova: il pontile aeroportuale figurava già negli anni passati tra le infrastrutture collegate ai servizi dello scalo e al rapporto con il terminal di Messina.

La differenza, secondo Cannizzaro, dovrà essere rappresentata dalla capacità di rendere finalmente stabile ed efficace il sistema.

Dal pontile allo svincolo Malderiti

Il sindaco ha collegato il progetto del pontile al più ampio tema dell’accessibilità al Tito Minniti.

Nel suo intervento ha citato lo svincolo Malderiti, opera sulla SS106 ter pensata proprio per migliorare il collegamento funzionale con la viabilità diretta all’aeroporto. Il progetto prevede una manovra di uscita e una viabilità complanare per rendere più agevole l’accesso allo scalo.

“Abbiamo detto che per arrivare all’aeroporto c’erano problemi di viabilità. Abbiamo lavorato con il presidente Occhiuto e abbiamo sbloccato un’opera che sembrava impossibile”.

Cannizzaro ha quindi rivendicato il metodo seguito nei rapporti istituzionali con Roma e con gli enti coinvolti.

“Portiamo le istanze con autorevolezza e rivendichiamo le promesse mancate e disattese per questo territorio. E le portiamo a casa”.

Novità anche per il porto di Reggio

Nel corso dell’intervento è arrivata anche un’altra anticipazione, questa volta relativa al porto di Reggio Calabria.

Cannizzaro non è entrato nei dettagli, ma ha annunciato che nelle prossime settimane saranno presentati nuovi interventi.

“Tra qualche settimana porterò buone nuove per un altro hub strategico come quello del porto di Reggio Calabria, con interventi economici importantissimi che saranno la svolta del porto e della portualità”.

Pontile aeroportuale, porto, viabilità e collegamenti con Messina diventano quindi tasselli di un’unica strategia.