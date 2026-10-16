Gioia Tauro, protesta degli autotrasportatori: nessun camion entra o esce dal porto
Nessun blocco imposto dai manifestanti e situazione tranquilla sotto il controllo delle forze dell'ordine
16 Ottobre 2026 - 11:50 | di Redazione
Nessun camion sta entrando o uscendo dal porto di Gioia Tauro dove è in corso uno dei presidi degli autotrasportatori aderenti alla sigla autonoma calabrese Fedralog.
Protesta degli autotrasportatori al porto di Gioia Tauro
I manifestanti non stanno attuando un blocco ma gli autisti dei mezzi pesanti hanno deciso autonomamente, secondo quanto si è appreso, di mettersi in marcia. In un caso, un camionista è stato convinto col dialogo a parcheggiare il suo mezzo.
La situazione di fronte all’ingresso del porto è tranquilla e non si registrano tensioni. Sul posto sono presenti le forze dell’ordine che controllano lo svolgimento della manifestazione.
Fonte ansa.it
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