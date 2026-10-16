Gioia Tauro, protesta degli autotrasportatori: nessun camion entra o esce dal porto

Nessun camion sta entrando o uscendo dal porto di Gioia Tauro dove è in corso uno dei presidi degli autotrasportatori aderenti alla sigla autonoma calabrese Fedralog.

Protesta degli autotrasportatori al porto di Gioia Tauro

I manifestanti non stanno attuando un blocco ma gli autisti dei mezzi pesanti hanno deciso autonomamente, secondo quanto si è appreso, di mettersi in marcia. In un caso, un camionista è stato convinto col dialogo a parcheggiare il suo mezzo.

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La situazione di fronte all’ingresso del porto è tranquilla e non si registrano tensioni. Sul posto sono presenti le forze dell’ordine che controllano lo svolgimento della manifestazione.

Fonte ansa.it