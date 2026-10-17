Reggio, concluso il sondaggio per il nuovo nome del ponte Calopinace: ecco chi ha vinto

Il nuovo ponte sul Calopinace sarà il “Ponte dell’Alba”. È questo il nome scelto dai cittadini di Reggio Calabria attraverso il sondaggio social lanciato dal sindaco Francesco Cannizzaro, a pochi giorni dall’inaugurazione dell’infrastruttura avvenuta lo scorso 9 ottobre.

Una consultazione che ha registrato una partecipazione significativa, con oltre 16mila voti e un testa a testa fino alla conclusione tra le due denominazioni più apprezzate.

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Le votazioni, aperte martedì 13 ottobre sulla pagina Instagram ufficiale del Comune di Reggio Calabria e su quella del sindaco, si sono concluse venerdì 16 ottobre alle 19:30.

A spuntarla è stata la proposta “Ponte dell’Alba”, che ha raccolto il 33% delle preferenze, superando di appena due punti percentuali “Ponte Apsia”, fermatosi al 31%.

Questi i risultati definitivi del sondaggio, che ha raccolto circa 16.100 risposte:

Ponte dell’Alba: 33%

Ponte Apsia: 31%

Ponte Kalòs: 26%

Ponte della Gioventù: 10%

Un risultato particolarmente equilibrato, con le prime tre opzioni che hanno raccolto complessivamente il 90% delle preferenze.

Il confronto più serrato si è registrato tra il nome legato simbolicamente alla rinascita della città e quello che richiama le sue origini greche. Quest’ultimo, sostenuto anche da alcune realtà culturali del territorio, ha sfiorato la vittoria.

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Un nome che rimanda anche alla particolare inaugurazione dell’opera, avvenuta alle prime luci del mattino del 9 ottobre, quando i reggini, tra cui tantissimi studenti, si sono ritrovati sul nuovo collegamento per partecipare all’evento voluto dal sindaco, intitolato “L’alba di una nuova era”.

Diverso il significato della seconda proposta più votata, “Ponte Apsia”, che avrebbe restituito all’infrastruttura il nome dell’antico corso d’acqua legato alla tradizione sulla fondazione di Reggio Calabria.

Dopo l’inaugurazione, la scelta del nome affidata ai cittadini

Con la conclusione del sondaggio si chiude anche un altro capitolo della vicenda del ponte sul Calopinace, opera rimasta incompiuta per anni e finalmente aperta al transito.

Il sindaco Cannizzaro aveva annunciato già in occasione dell’inaugurazione che sarebbero stati i reggini a scegliere il nome del nuovo collegamento tra il Lungomare Falcomatà e il Parco Lineare Sud. Una promessa tradotta nel sondaggio Instagram, con quattro alternative proposte dall’amministrazione comunale.

Alla fine ha prevalso il nome che richiama proprio il momento dell’inaugurazione: l’alba.