Reggio, una ‘Mega Festa’ sul nuovo ponte del Calopinace: l’annuncio del sindaco Cannizzaro
Annunciata la data dell'evento per celebrare l'inaugurazione dell'opera, con la collaborazione di tutti i promoter della movida cittadina
13 Ottobre 2026 - 22:29 | di Redazione
Promessa mantenuta. Il sindaco Francesco Cannizzaro, in un video diffuso sui social, ha annunciato una “mega festa” per celebrare l’inaugurazione del nuovo ponte sul Calopinace. Un evento atteso, dedicato ai giovani e all’intera cittadinanza, che si terrà domenica 18 ottobre a partire dalle 17:30.
«Durante l’inaugurazione avevamo promesso ai nostri ragazzi una mega festa per loro – ha esordito il primo cittadino, circondato sulle scalinate di Palazzo Alvaro da una nutrita rappresentanza di promoter della nightlife reggina -. E così sarà. Domenica 18 ottobre dalle 17:30 in poi proprio sul ponte del Calopinace, coinvolgendo anche l’area antistante».
I promoter della movida reggina al fianco del sindaco
L’aspetto più rilevante di questa iniziativa è la sinergia creata con gli operatori del settore dell’intrattenimento locale.
«Per fare una cosa fatta bene abbiamo chiesto ai promoter della movida reggina di darci una mano – ha spiegato Cannizzaro -. Li ringrazio tutti, perché esattamente tutti ci hanno detto di sì».
La presenza massiccia dei promoter alle spalle del sindaco, uniti in un coro finale di «Vi aspettiamo!», testimonia la volontà di creare un evento di grande richiamo e di qualità, capace di unire diverse generazioni.
«È una festa per i ragazzi, per i meno giovani, insomma, una festa per tutta la città – ha concluso il sindaco -. Ci vediamo domenica per una bellissima festa di Reggio Calabria».
L’appuntamento è quindi fissato: musica e divertimento animeranno il nuovo ponte sul Calopinace, trasformandolo per una sera nel cuore pulsante della città.
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