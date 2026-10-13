Reggio, una ‘Mega Festa’ sul nuovo ponte del Calopinace: l’annuncio del sindaco Cannizzaro

Promessa mantenuta. Il sindaco Francesco Cannizzaro, in un video diffuso sui social, ha annunciato una “mega festa” per celebrare l’inaugurazione del nuovo ponte sul Calopinace. Un evento atteso, dedicato ai giovani e all’intera cittadinanza, che si terrà domenica 18 ottobre a partire dalle 17:30.

«Durante l’inaugurazione avevamo promesso ai nostri ragazzi una mega festa per loro – ha esordito il primo cittadino, circondato sulle scalinate di Palazzo Alvaro da una nutrita rappresentanza di promoter della nightlife reggina -. E così sarà. Domenica 18 ottobre dalle 17:30 in poi proprio sul ponte del Calopinace, coinvolgendo anche l’area antistante».