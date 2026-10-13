Reggio aderisce al ‘Club Europeo dei Maires del Profumo’: patto strategico siglato con Grasse

Il sindaco della capitale mondiale dei profumi, Jérôme Viaud, svela l'obiettivo della visita a Palazzo Alvaro. Insieme a Prodarom e all'azienda Capua 1880, si sigla un'alleanza internazionale per la difesa del Bergamotto e degli oli essenziali naturali in Europa

Il mistero è finalmente svelato. L’incontro istituzionale svoltosi a Palazzo Alvaro tra il sindaco di Reggio Calabria, Francesco Cannizzaro, e il primo cittadino di Grasse, Jérôme Viaud, ha portato alla sigla di un’alleanza internazionale di altissimo profilo per la tutela del prodotto principe del nostro territorio: il Bergamotto.

È stato lo stesso sindaco francese a dichiarare ufficialmente gli obiettivi della sua visita in riva allo Stretto tramite un lungo post pubblicato sui propri canali social: «Grasse e Reggio Calabria: unite per difendere i nostri oli essenziali!».

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Il fulcro dell’accordo riguarda l’ingresso formale di Reggio Calabria all’interno di una prestigiosa rete internazionale.

«È a Grasse, nel 2023, che ho fondato il Club europeo dei sindaci delle città della profumeria, con una forte ambizione: unire i nostri territori per difendere la profumeria naturale e portare la nostra voce alle istituzioni europee» – ha spiegato Viaud.

L’adesione di Reggio Calabria, definita senza mezzi termini dal sindaco transalpino «la culla del Bergamotto», rappresenta «una nuova tappa per il nostro Club, che ora riunisce 12 sindaci europei attorno a un obiettivo comune: difendere le nostre filiere, preservare il nostro know-how e valorizzare i nostri patrimoni olfattivi».

La delegazione dell’incontro tra Reggio Calabria e Grasse davanti al Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria

I protagonisti dell’intesa: istituzioni e imprese storiche

L’incontro di Palazzo Alvaro non si è limitato ai soli rapporti politici. Come confermato da Viaud, la missione a Reggio Calabria ha coinvolto figure di primissimo piano del settore industriale essenziero mondiale.

Al vertice erano infatti presenti Philippe Massé, Presidente di PRODAROM (l’Unione Nazionale dei Produttori di Prodotti Aromatici francesi), e Gianfranco Capua, alla guida della storica azienda reggina Capua 1880 Srl, vera e propria «referenza storica per gli oli essenziali di agrumi, in particolare del bergamotto», come ha sottolineato il sindaco di Grasse.

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Un asse strategico per la difesa della filiera in Europa

La visita certifica la volontà di creare una rete di protezione internazionale in un momento in cui le normative europee sulle sostanze naturali destano preoccupazione tra i produttori.

La sinergia tra la Capitale Mondiale del Profumo e la patria dell’Oro Verde calabrese non è solo una stretta di mano simbolica, ma un patto operativo per blindare l’economia locale:

«Da Grasse a Reggio Calabria, stiamo facendo la scelta dell’unione e della cooperazione per dare alla profumeria naturale tutto lo spazio che merita in Europa» – ha concluso Viaud.

Un traguardo storico per la città dello Stretto, che ora potrà far sentire la propria voce sui tavoli europei con maggiore forza, al fianco delle eccellenze mondiali del settore cosmetico e profumiero.