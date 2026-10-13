Reggio, il sindaco di Grasse da Cannizzaro: asse con la capitale del profumo sul bergamotto?

Giornata ad altissima intensità istituzionale quella vissuta a Palazzo San Giorgio. Tra briefing operativi, giunta comunale e la partecipazione al tavolo della Protezione Civile a Gallico, ad attirare la massima attenzione è stato l’incontro serale di rilievo internazionale ospitato nel palazzo comunale.

Il sindaco Francesco Cannizzaro ha infatti accolto Jérôme Viaud, primo cittadino di Grasse, celebre cittadina francese universalmente nota come la Capitale Mondiale del Profumo. Un incontro non casuale, che accende inevitabilmente i riflettori sul prodotto simbolo dell’Area Metropolitana reggina: il Bergamotto di Reggio Calabria.

L’agrume principe della nostra terra rappresenta da secoli l’ingrediente essenziale e insostituibile per l’alta profumeria internazionale. L’asse strategico con Grasse potrebbe dunque spalancare le porte a un accordo di cooperazione internazionale, promozionale e commerciale di primissimo piano per valorizzare la filiera dell’«Oro Verde».

«Oggi è stata una giornata davvero impegnativa tra incontri, giunta e verifiche sul territorio – ha raccontato Cannizzaro sui social -. Adesso mi sono incravattato perché sto aspettando Jérôme Viaud, il sindaco di Grasse, la capitale mondiale del profumo. Cosa ci fa qui a Reggio Calabria? Lo scoprirete domani mattina, quando vi diremo cosa stiamo realizzando di bello per la nostra città».