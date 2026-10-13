Ponte Calopinace, Cannizzaro lancia il sondaggio social: quattro nomi tra cui scegliere

Dopo l'inaugurazione del 9 ottobre, il sindaco mantiene la promessa e affida ai reggini la scelta del nome del nuovo ponte. Quattro le proposte, ciascuna con un significato legato alla città

Il nuovo ponte sul Calopinace ha finalmente unito il Lungomare Falcomatà al Parco Lineare Sud. Adesso manca soltanto un nome. A pochi giorni dall’inaugurazione dello scorso 9 ottobre, il sindaco di Reggio Calabria, Francesco Cannizzaro, ha lanciato attraverso i social un sondaggio per coinvolgere direttamente i cittadini nella scelta della denominazione della nuova infrastruttura.

“Il ponte sul Calopinace è già diventato un simbolo per la nostra Città. Ma adesso dobbiamo dargli un nome e, come promesso, sarete voi a scegliere come chiamarlo!”, si legge nel post pubblicato sulla pagina Instagram ufficiale del Comune.

Ponte Calopinace, le quattro proposte per il nuovo nome

Sono quattro le denominazioni proposte dall’amministrazione comunale, ognuna accompagnata da una spiegazione che ne racconta il significato e il legame con Reggio Calabria.

A – Ponte della Gioventù

Un nome che guarda alle nuove generazioni, simbolo di energia, speranza e futuro. Un ponte che unisce non soltanto due parti della città, ma anche il presente alle opportunità di domani.

Una proposta che richiama anche la grande partecipazione dei giovani all’inaugurazione dello scorso 9 ottobre, quando tantissimi studenti hanno accolto l’invito del sindaco a ritrovarsi all’alba sul nuovo ponte.

B – Ponte dell’Alba

L’alba rappresenta un nuovo inizio, la rinascita e la fiducia nel futuro. Un nome che richiama una Reggio che si risveglia, cresce e guarda con ottimismo al domani.

Un riferimento diretto anche alla scelta di Cannizzaro di inaugurare l’opera alle sei del mattino, con l’evento intitolato “L’alba di una nuova era”.

C – Ponte Kalòs

Dal greco antico kalós, che significa “bello”, un omaggio alle radici magnogreche di Reggio Calabria.

Un nome che celebra la bellezza, l’identità e la storia millenaria della città, richiamando le sue origini e il patrimonio culturale che la contraddistingue.

D – Ponte Apsia

È l’antico nome greco del torrente Calopinace. Nell’oracolo di fondazione, la Pizia lo definisce “Apsia, il più sacro tra i fiumi”, alla cui foce i coloni calcidesi fondarono la propria città.

Una proposta che punta quindi sul legame storico tra il territorio, il corso d’acqua e le origini della città di Reggio Calabria.

Come votare il nome del nuovo ponte sul Calopinace

La scelta passa adesso ai cittadini attraverso un sondaggio pubblicato su Instagram, sulla pagina ufficiale della Città di Reggio Calabria, @cittadireggiocalabria.

Partecipare è semplice: basta accedere al post dedicato al nuovo ponte, individuare la voce “VOTA” in fondo alla pubblicazione e cliccare sul nome preferito tra le quattro alternative.

Non è quindi sufficiente scrivere la propria preferenza nei commenti: per partecipare alla consultazione bisogna utilizzare l’apposita funzione di voto.

Il sondaggio è già attivo e consentirà ai reggini di esprimersi sulle quattro denominazioni individuate dal Comune.

Dopo il taglio del nastro e la festa dell’inaugurazione, dunque, il ponte sul Calopinace torna protagonista. Questa volta non per i lavori o per la sua apertura al traffico, ma per una scelta dal valore simbolico: dare un nome a un’infrastruttura attesa per anni, coinvolgendo direttamente la città.