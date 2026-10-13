TTG di Rimini, la Calabria arriva con dati in crescita: giro d’affari stimato in 3,1 miliardi

La Calabria arriva al TTG Travel Experience 2026, in programma al Rimini Expo Centre dal 14 al 16 ottobre, con risultati che confermano la crescita della sua attrattività turistica e con un programma che punta sull’incontro con i mercati, sulle nuove esperienze di viaggio e su un racconto rinnovato del territorio. Il tema scelto quest’anno dal TTG, EXIST, invita a dare valore alla propria identità e a costruire relazioni capaci di lasciare il segno: un messaggio che la Regione interpreta consolidando il lavoro avviato con tour operator, Comuni, consorzi, associazioni e imprese.

La presenza a Rimini si inserisce nella linea tracciata dal presidente della Regione Roberto Occhiuto, che ha puntato sul potenziamento degli aeroporti, sui grandi eventi e su una nuova immagine della Calabria come destinazione autonoma e competitiva.

I numeri del 2026 vanno in questa direzione. I passeggeri negli aeroporti calabresi crescono dell’11,6%, con oltre 343 mila passeggeri in più. Il portale Calabria Straordinaria punta a superare i 6 milioni di visite, con una componente internazionale stimata al 69%. La regione è terza in Italia e prima nel Mezzogiorno per velocità di riduzione della stagionalità, e la spesa turistica attiva sul territorio un giro d’affari stimato in 3,1 miliardi di euro, con circa 1,5 miliardi di valore aggiunto, pari al 3,7% del PIL regionale.

«Il tema del TTG 2026, EXIST, lancia un messaggio chiaro: esistere significa dare valore alla propria identità, creare esperienze autentiche e lasciare un segno. E la Calabria oggi esiste, con una consapevolezza nuova: non siamo più alle fiere soltanto per farci conoscere, ma per consolidare relazioni, confrontarci da protagonisti con i mercati e continuare a proporre una regione ricca di esperienze, bellezza e opportunità – dichiara l’assessore regionale al Turismo, Lavoro e sviluppo economico Giovanni Calabrese -. La Calabria ha oggi una credibilità diversa rispetto al passato.

Dobbiamo continuare a investire, rafforzare le competenze e creare le condizioni perché la crescita turistica produca lavoro stabile, professionalità qualificate e prospettive durature. Il turismo può essere una grande opportunità per i nostri giovani, ma dobbiamo fare in modo che possano costruire qui il proprio futuro. Al TTG portiamo questa consapevolezza e la volontà di continuare a crescere insieme».