Calciomercato: la Lazio segue con attenzione Toscano, il mancino della Reggina

Proprio questa mattina scrivevamo della straordinaria esplosione del giovane Toscano, l’Under mancino della Reggina che si sta mettendo in grande evidenza in questa prima parte di stagione attraverso prestazioni e gol.

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“La Lazio continua a monitorare il mercato alla ricerca di giovani talenti sui quali investire in prospettiva futura. L’ultimo nome finito sul taccuino della società biancoceleste è quello di Filippo Toscano, esterno mancino classe 2008 attualmente in forza alla Reggina, protagonista di un inizio di stagione particolarmente convincente nel campionato di Serie D.

A riportare l’interesse del club capitolino è il giornalista ed esperto di mercato Nicolò Schira, attraverso il proprio profilo ufficiale X. Secondo quanto riferito, la società biancoceleste starebbe seguendo con attenzione la crescita del giovane calciatore, che si sta mettendo in evidenza grazie a prestazioni e numeri decisamente importanti per la sua età.

Al momento si tratta di un interesse in ottica futura, senza indicazioni relative a eventuali trattative già avviate. Tuttavia, il rendimento del talento amaranto potrebbe renderlo uno dei profili da tenere maggiormente d’occhio nei prossimi mesi“. Così su lazionews24.com