Reggio, Grace in Tour 2026: VI edizione a Palazzo Campanella

Portare il «Cuore invisibile della cura» nel cuore delle Istituzioni per iniziare a renderlo finalmente visibile. È questo l’obiettivo della VI edizione del Grace Day, l’evento culminante del Grace in Tour 2026 promosso dall’Associazione Grace ETS, in programma venerdì 16 ottobre p.v., dalle ore 9:00 alle 13:00, a Reggio Calabria presso la Sala «Giuditta Levato» di Palazzo Campanella, sede del Consiglio Regionale della Calabria.

L’iniziativa mette al centro la figura del caregiver: il familiare o la persona cara che ogni giorno, con dedizione e in modo spesso silenzioso, affianca chi affronta il percorso di malattia oncologica. Un ruolo fondamentale che necessita di riconoscimento, ascolto, tutele e di una rete di supporto integrata e multidisciplinare.

Leggi anche

L’evento si avvale del patrocinio morale di un’ampia ed autorevole rete di enti, aziende sanitarie e organizzazioni nazionali e territoriali: Consiglio Regionale della Calabria, Comune di Reggio Calabria, Città Metropolitana di Reggio Calabria, Grande Ospedale Metropolitano «Bianchi Melacrino Morelli» (GOM), ASP Reggio Calabria, Breast Unit GOM Reggio Calabria, F.A.V.O. (Federazione Italiana delle Associazioni di Volontariato in Oncologia) e F.A.V.O. Calabria, Women for Oncology Italy, Europa Donna Italia e Europa Donna Calabria.

Interventi e testimonianze sui bisogni dei caregiver

Durante la mattinata si alterneranno interventi istituzionali, medici, specialisti e testimonianze dirette per analizzare i bisogni complessi del caregiver e tracciare percorsi di sostegno psicologico, burocratico e sociale.

«Chi si prende cura degli altri con amore e abnegazione non dovrebbe mai sentirsi invisibile o lasciato solo nell’affrontare la tempesta della malattia – sottolinea il Presidente dell’Associazione Grace ETS, Lidia Papisca -. Questa VI edizione del Grace Day vuole essere un cantiere aperto per costruire un’alleanza concreta tra famiglie, sanità e tessuto sociale».