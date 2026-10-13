Reggina: l’esplosione di Toscano, eroe per caso. E quel contratto che può valere oro

Nato a Genova il 23 giugno del 2008, Filippo Toscano è cresciuto nel settore giovanile del Genoa, collezionando 58 presenze e cinque reti tra Under 17 e Under 18. Arrivato alla Reggina durante il mercato estivo, era stato inizialmente annunciato dalla società amaranto come un acquisto a titolo temporaneo. A chiarire la situazione contrattuale è stato successivamente il suo agente, rivelando che il giovane mancino è interamente di proprietà della Reggina, con un contratto fino al giugno del 2028. Una risorsa enorme che potrebbe trasformarsi in una importante plusvalenza.

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Dall’occasione in Coppa Italia alla maglia da titolare

La sua esplosione ha avuto un’origine quasi casuale. Durante la sfida di Coppa Italia contro il PraiaTortora, l’infortunio di Palmieri ha spalancato a Toscano le porte del campo. Un’occasione inattesa, sfruttata nel migliore dei modi: una prestazione di altissimo livello, impreziosita da un gol spettacolare. Da quel momento il giovane esterno non si è più fermato. Le conferme sono arrivate anche in campionato, attraverso prestazioni convincenti e soprattutto reti decisive. Tre gol nelle ultime quattro partite, tutti pesanti, che hanno trasformato quello che sembrava un talento da far crescere in uno dei principali protagonisti della stagione amaranto.

Toscano, nuovo punto di riferimento della squadra

Oggi Toscano è diventato un titolare praticamente inamovibile nello scacchiere di mister Marchionni. Ma il dato più significativo riguarda il peso assunto all’interno della squadra. Anche nei momenti di maggiore difficoltà, quando la manovra si fa prevedibile e gli spazi diminuiscono, i compagni cercano sempre più spesso il suo piede mancino. Un riferimento offensivo capace di inventare una soluzione con un cross preciso, un’incursione in area o una giocata individuale. A impressionare non sono soltanto i numeri, ma la personalità con cui un ragazzo di appena 18 anni si è preso responsabilità importanti in una piazza esigente come Reggio Calabria.

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E i numeri, comunque, raccontano molto. Toscano è attualmente il capocannoniere della Reggina insieme ad Abonckelet. Le sue reti (3), da sole, equivalgono al totale dei gol realizzati dai tre centravanti amaranto Reis, Magrassi e Jallow. Un dato che certifica il suo straordinario impatto, ma che evidenzia anche quanto la squadra abbia trovato in un giovane esterno una risorsa offensiva fondamentale. Quello che sta mancando sul fronte offensivo, la squadra l’ha trovato, almeno in parte, nel sinistro di un ragazzo arrivato in estate senza particolari riflettori addosso e diventato, partita dopo partita, uno degli uomini più importanti dell’organico.