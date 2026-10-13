Calciomercato Reggina: svincolati i giocatori del Fasano, mentre saluta il difensore Verduci

Movimenti in entrata e in uscita per gli amaranto, con novità sul fronte dei tesseramenti

Dopo il rigetto del ricorso anche da parte della Corte Federale d’Appello, la Lega Nazionale Dilettanti ha disposto lo svincolo d’autorità dei calciatori tesserati con il Fasano. Un provvedimento che interessa direttamente la Reggina, da mesi in attesa di completare il tesseramento di Lorenzo Piras. Il giovane estremo difensore, classe 2006, potrebbe così essere finalmente a disposizione di mister Marchionni, una volta perfezionate le necessarie procedure federali. Piras andrebbe ad aggiungersi al reparto dei portieri amaranto, affiancando Lagonigro, anche lui classe 2006 e Madia del 2007.

Verduci saluta, destinazione Nuova Igea Virtus

Sul fronte delle uscite, invece, si chiude l’esperienza in amaranto di Giuseppe Verduci. Il difensore ha raggiunto un accordo con la Reggina per la risoluzione consensuale del contratto, mettendo fine a una parentesi che non è stata particolarmente fortunata. Per Verduci si profila adesso una nuova avventura alla Nuova Igea Virtus, formazione già incrociata dalla Reggina in questa prima parte di stagione, sia in campionato che in Coppa Italia.

Due operazioni differenti, dunque, ma entrambe utili a ridefinire l’organico amaranto: da una parte la possibilità di completare il reparto portieri, dall’altra un’uscita che consente di snellire il parco difensori a disposizione di Marchionni.