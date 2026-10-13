Calcio a 5: per la Cadi Antincendi Futura è il giorno della Coppa della Divisione

I giallo-blu scenderanno questa sera alle ore 19, sul parquet del Palasport di Soverato per il loro esordio assoluto stagionale nella Coppa della Divisione.

Si tratta del secondo turno della competizione, un appuntamento che vede i ragazzi di Sylvio Rocha impegnati in un derby tutto calabrese contro la Blingink, compagine che milita nel campionato di Serie A2.

Nel pieno rispetto delle norme che disciplinano la Coppa, la Cadi Antincendi Futura sarà costretta a rinunciare a parte della sua rosa principale per “omologarsi” all’avversario. Lo staff tecnico potrà infatti schierare contemporaneamente solo due giocatori tra i “non formati” a disposizione tra Cividini, Honorio, Pizetta e Dos Santos.

Nel club di Soverato, milita l’ex di turno, il portiere Raffaele Iennarella.

L’incontro assume un’importanza strategica notevole.questo test arriva a pochi giorni dal termine della quinta giornata di A2 Élite e rappresenta un termometro fondamentale per lo staff tecnico. Serve per capire lo stato di forma e la condizione atletica del club in un momento importante della stagione.