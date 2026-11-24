Il giovane imprenditore apre le porte della sua profumeria artistica e guarda oltre la vendita: "Vorrei creare una comunità, coinvolgendo attività e professionisti di altri settori"

Non soltanto un profumo da indossare, ma una storia da scoprire, un’emozione da riconoscere, una firma invisibile capace di raccontare la personalità di chi la sceglie. È questa la filosofia di ONIRICO – Fragranze d’autore, la nuova boutique di profumeria artistica che ha aperto le sue porte nel cuore di Reggio Calabria, in via Vittorio Veneto 83.

Dopo l’inaugurazione organizzata dalla event planner Patrizia Sorrentino, accompagnata da musica, fiori, cocktail e dalle dolci creazioni di Color Cioccolato, il giovane imprenditore reggino Sebastiano Tripodi racconta ai microfoni di CityNow la passione che lo ha spinto a dare vita a questa nuova attività e, soprattutto, la visione che intende sviluppare.

Un progetto che va oltre la vendita di fragranze e prodotti cosmetici, con l’ambizione di trasformare la boutique in un luogo di incontro, condivisione e collaborazione.

Leggi anche

Dalla passione alla nuova boutique: il sogno di Sebastiano Tripodi

Dietro Onirico si nasconde un percorso fatto di studio, curiosità e ricerca. Una passione coltivata per anni, fino alla decisione di trasformarla in una realtà imprenditoriale nella propria città.

Una visione che si riflette nella scelta delle fragranze, nell’attenzione ai dettagli e nel rapporto con il cliente.

Perché, nella filosofia di Onirico, acquistare un profumo non significa semplicemente scegliere una fragranza piacevole, ma intraprendere un percorso alla scoperta dei propri gusti e della propria identità.

Non solo profumi: Onirico vuole creare una comunità

L’inaugurazione ha rappresentato anche il primo esempio di ciò che il titolare vorrebbe costruire attorno alla sua boutique. Un’esperienza capace di mettere in relazione mondi differenti, dalla musica alla gastronomia, attraverso un filo conduttore comune: la ricerca sensoriale.

“Abbiamo ideato l’evento affinché attività di settori diversi potessero trovare un punto d’incontro con la profumeria artistica. L’idea è quella di creare una vera e propria comunità”, ha raccontato Sebastiano Tripodi.

L’obiettivo è quello di superare il concetto tradizionale di “negozio”, aprendo le porte a collaborazioni e iniziative che possano arricchire l’offerta culturale e commerciale della città.

“Vorrei coinvolgere anche altri settori. Non limitarmi alla vendita di un prodotto, ma creare uno spazio di cooperazione, dove possano nascere rapporti professionali e personali”.

Un modo di fare impresa che mette al centro le relazioni, con la volontà di rendere Onirico un punto di riferimento anche per chi condivide la passione per la creatività e la ricerca.

Fragranze d’autore: la qualità delle materie prime e la ricerca delle essenze

Il cuore della boutique rimane naturalmente la profumeria artistica, affiancata da una selezione di prodotti cosmetici.

Dietro ogni proposta si nasconde un lavoro di ricerca e formazione maturato nel corso degli anni:

“I prodotti sono il risultato di una selezione maturata attraverso diversi anni di formazione. Da Onirico – ha sottolineato il titolare – ci sono fragranze che hanno una storia importante alle spalle, non soltanto per il racconto del brand, ma soprattutto per la ricerca delle materie prime, che considero fondamentali”.

Da questa filosofia deriva anche la scelta del nome che accompagna la boutique: Fragranze d’autore. Un’espressione che vuole sottolineare la cura nella selezione e il valore creativo delle composizioni proposte.

Il profumo giusto? Una scelta intima e personale

Tra gli aspetti sui quali il giovane imprenditore insiste maggiormente c’è il rapporto con chi entra in boutique.

Il profumo non è uguale per tutti. Cambia sulla pelle, incontra sensibilità differenti, richiama ricordi e suggestioni personali. Per questo, secondo Tripodi, la scelta dovrebbe essere accompagnata da un ascolto attento e da una consulenza dedicata.

“Vi aspetto da Onirico per guidarvi e accompagnarvi nella scelta del profumo, che considero qualcosa di estremamente personale e intimo. È importante avere una guida affinché la fragranza scelta sia davvero adeguata alla persona che la indosserà”.

È proprio questa attenzione a rappresentare uno dei tratti distintivi del progetto: concedere a ogni cliente il tempo necessario per conoscere le fragranze, comprenderne le caratteristiche e individuare quella più vicina alla propria personalità.

ONIRICO – Fragranze d’autore si trova in via Vittorio Veneto 83, nel centro di Reggio Calabria.

Una nuova realtà che parte da una passione personale, ma guarda già alla possibilità di costruire nuove relazioni e collaborazioni sul territorio. Perché un profumo può raccontare una storia. E, qualche volta, può diventare anche il punto di partenza per scriverne tante altre.