Si è costituito a Reggio Calabria, al Parco Caserta Sport Village, il Comitato Regionale Calabria della FIIS – Federazione Italiana Imprenditori Sportivi, la federazione delle imprese e dei lavoratori dello sport nel Sistema Confcommercio. Presidente del Comitato è il Dott. Marco Francesco Polimeni. Nella stessa giornata il Comitato si è dato una struttura operativa completa: un Consiglio regionale, un Vice Presidente, i delegati provinciali e i responsabili regionali di settore.

Un Comitato Regionale al plurale

Il Comitato nasce plurale. I soci fondatori sono quattordici: società e associazioni sportive dilettantistiche impegnate nel calcio giovanile, nel basket, nel tennis, nel nuoto, nella vela, nelle arti marziali e nella mountain bike, insieme a operatori del mondo dello sport che hanno aderito a titolo personale.

All’assemblea era presente da remoto il Presidente nazionale della FIIS, Alessandro Londi, che ha accompagnato la nascita del Comitato calabrese.

L’assemblea costituente è stata presieduta da due figure storiche dello sport reggino. Il Dott. Carlo Colella, presidente del Circolo Velico Reggio, fu tra i fondatori del sodalizio nel 1982 e ne fu il primo presidente; da oltre quarant’anni il Circolo porta i colori di Reggio sui campi di regata di tutto il mondo. Igino Postorino, storico presidente e oggi presidente onorario del Circolo Tennis “Rocco Polimeni” e della FITP Calabria, ha legato il suo nome a un circolo con una lunga tradizione di tornei internazionali.

Tra gli invitati al tavolo dei lavori anche l’Avv. Fabio Colella, consigliere nazionale della Federazione Italiana Vela, dove si è occupato dei grandi eventi e della vela paralimpica. Uomo di sport di lunga esperienza, presente come ospite e senza alcun ruolo nel nuovo Comitato, ha espresso apprezzamento per l’invito e si è detto onorato di assistere alla nascita di un organismo di cui condivide pienamente gli obiettivi.

I soci fondatori

Questi i soci fondatori che hanno dato vita al Comitato Regionale:

Italica Sport SSD, società polisportiva di Reggio Calabria, che gestisce il Parco Caserta Sport Village e l’Italica Sport Mountain Village, impianti polisportivi dotati di campi da calcio, padel e tennis, piscina, palestra, area fitness e pattinaggio. Il Parco Caserta è stato scelto come sede del Comitato. Legale rappresentante della società è Marco Francesco Polimeni, eletto Presidente regionale della FIIS Calabria;

Antonio Eraclini, Consigliere Nazionale FIIS, Presidente di ASC Calabria, componente della Giunta Nazionale ASC e ora Vice Presidente regionale FIIS Calabria;

ASD Lu.Ma.Ka. Mini e Basket, vivaio reggino della pallacanestro giovanile che gestisce il “PalaLumaka” e conta diversi atleti convocati nelle selezioni regionali FIP;

ASD Valanidi Calcio Giovanile, scuola calcio giovanile reggina attiva dal 2001 e concessionaria di un centro polisportivo, presieduta da Francesco Martino, scelto come responsabile regionale per eventi e grandi eventi sportivi;

ASD Società Ginnico-Sportiva Fortitudo 1903, storico sodalizio reggino che dal 2019 gestisce un centro sportivo dedicato a judo, lotta, karate e pesistica, presieduta dal Prof. Riccardo Partinico, scelto come responsabile per cultura sportiva, formazione e comunicazione;

ASD Circolo Tennis Rocco Polimeni, che gestisce a Reggio Calabria diversi campi in terra rossa, presieduto dall’Avv. Ezio Privitera, scelto come responsabile per associazionismo sportivo ed enti non profit;

Calabria Swim Race SSD, società di nuoto agonistico che a Catanzaro gestisce due piscine e un impianto di tennis e ha portato i propri atleti a record di categoria, guidata da Domenico Gallo, nominato Delegato provinciale di Catanzaro;

Roberto Fantasia, dirigente e tecnico della Kroton Nuoto, storica società natatoria crotonese che gestisce una piscina ad Amantea, nominato Delegato provinciale di Crotone;

Sport4Life SSD, società di nuoto e nuoto artistico presieduta da Carmine Manna, che gestisce la piscina comunale di Cosenza e quella di Siderno, nominato Delegato provinciale di Cosenza;

Circolo Velico Reggio SSD, fondato nel 1982 e presieduto dal Dott. Carlo Colella, con base nautica e scuola di vela sul lungomare di Reggio Calabria, organizzatore di regate internazionali e di iniziative con la Federazione Italiana Vela, con il dirigente Alessandro Taverriti scelto come responsabile per gli sport del mare;

Kairos Management SSD (Kairos Nuoto Lamezia, già Arvalia Nuoto Lamezia), presieduta da Carmen Mazzei, che da oltre dieci anni gestisce la piscina di Lamezia Terme, collegata ai lavori in videoconferenza;

Antonio Vigoroso, atleta di mountain bike campione regionale, da maggio 2026 Responsabile Regionale Mountain Bike di ASC Calabria, nominato Delegato provinciale di Reggio Calabria;

Paolo Destefano, presidente dei Giovani Imprenditori di Confcommercio Reggio Calabria e componente del Consiglio Direttivo Nazionale dei Giovani Imprenditori Confcommercio, eletto Consigliere regionale;

ASD Penta Vibo, presieduta da Francesca Murdà, che gestisce la piscina comunale di Vibo Marina, l’unica attiva nella provincia, collegata ai lavori in videoconferenza; la presidente è stata nominata Delegata provinciale di Vibo Valentia.

Molti soci fondatori gestiscono direttamente impianti sportivi, in gran parte pubblici e affidati in concessione dai Comuni: piscine a Reggio Calabria, Catanzaro, Cosenza, Lamezia Terme, Vibo Valentia, Siderno e Amantea, palazzetti e centri polisportivi, campi da calcio, tennis e padel, una base nautica. È un’esperienza diretta, diffusa in gran parte della regione, che dà al Comitato competenza e credibilità sul tema degli impianti, al centro degli obiettivi della Federazione.

Una struttura stabile e obiettivi precisi

La costituzione del Comitato trasforma la precedente delegazione in una struttura stabile di rappresentanza sul territorio. Il Comitato adotta lo Statuto nazionale della FIIS, non ha scopo di lucro e i suoi organi restano in carica cinque anni.

Dai lavori sono emersi obiettivi precisi: costruire una rete tra gli operatori dello sport calabrese, portare nelle sedi competenti i problemi del settore con una voce unitaria, aprire un dialogo continuativo con le istituzioni e con gli organismi di categoria e offrire il proprio contributo sul tema degli impianti sportivi.

Una sola voce per lo sport calabrese

La FIIS non è una federazione sportiva né un ente di promozione, e non è l’associazione dei soli gestori di impianti. Rappresenta le imprese sportive, le associazioni e società sportive dilettantistiche e i lavoratori dello sport: chi gestisce un impianto e chi lo vive ogni giorno con i propri atleti siedono, nella Federazione, allo stesso tavolo. È questa la ragione del Comitato calabrese. Un impianto aperto, sicuro, accessibile e gestito con equilibrio è la prima condizione perché lo sport resti alla portata dei giovani e delle famiglie, e perché le società dilettantistiche abbiano spazi e regole certe su cui programmare la propria attività.