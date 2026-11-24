Reggio in Jazz, all’Odeon arriva Frank Gambale: una serata tra jazz, rock e fusion
Il chitarrista di fama internazionale si esibirà sabato 28 novembre con il suo All Star Group. Ad aprire il concerto sarà l’Eclectric Jazz Trio. Ultimo appuntamento della rassegna il 4 dicembre
24 Novembre 2026 - 16:05 | di Redazione
Prosegue la XVI edizione di Reggio in Jazz, la rassegna musicale che porta in città artisti del panorama nazionale e internazionale. Sabato 28 novembre 2026, al Cine Teatro Odeon di Reggio Calabria, è in programma uno degli appuntamenti di maggiore richiamo della manifestazione, con il concerto del Frank Gambale All Star Group.
Considerato uno degli innovatori più influenti della chitarra moderna, Gambale salirà sul palco alle ore 21:30, accompagnato da Tom Schuman, Martin Gudics, Gergo Borlai e Boca Gambale. Una serata all’insegna del jazz-rock, della fusion e delle contaminazioni musicali.
Ad aprire la serata l’Eclectric Jazz Trio
Prima dell’esibizione di Gambale, alle ore 21:00, spazio all’Eclectric Jazz Trio, formazione composta dai musicisti calabresi Vincenzo Baldessarro al contrabbasso, Giancarlo Mazzù alla chitarra e Carlo Caligiuri alla batteria.
Nato all’interno dei corsi di Musica Jazz del Conservatorio Francesco Cilea di Reggio Calabria, dove i tre musicisti sono docenti di lunga data, il trio proporrà un repertorio che spazierà dai grandi classici del jazz alle composizioni originali, attraversando sonorità contemporanee, funky, nu-jazz e R&B.
Reggio in Jazz, il 4 dicembre l’ultimo appuntamento
La rassegna si concluderà venerdì 4 dicembre con un altro appuntamento di rilievo: lo Stefania Tallini 5et, con due ospiti speciali, Stefano Di Battista al sax e Franco Piana al flicorno.
La pianista e compositrice, esponente di una generazione del jazz italiano capace di superare i confini dei generi musicali, presenterà per la prima volta a Reggio Calabria questa formazione.
Un doppio appuntamento per gli appassionati di jazz, ma anche per chi desidera avvicinarsi a questo genere musicale attraverso interpreti di caratura internazionale.
Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie