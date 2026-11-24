"La Calabria, Reggio e l’intero Sud non possono più aspettare: ora lasciamo parlare i fatti e i cantieri", le parole della senatrice della Lega

“I numeri certificati oggi a Roma dal prestigioso studio di The European House – Ambrosetti non lasciano più spazio a polemiche ideologiche o a chi, per anni, ha scelto il partito del ‘no a tutto’: il Ponte sullo Stretto non è solo un’infrastruttura storica, ma il più grande volano di crescita economica, occupazionale e sociale per il Mezzogiorno e per l’intero Paese”. Lo afferma la senatrice della Lega Tilde Minasi, commentando i risultati emersi dal convegno “Il Ponte sul futuro: connettere territori, creare valore” svoltosi oggi al CNEL.

Minasi: “146 miliardi di PIL aggiuntivo e 853mila occupati”

“Parliamo di cifre straordinarie e incontestabili – prosegue la parlamentare reggina –: oltre 37 miliardi di euro di giro d’affari nella sola fase di costruzione, 146 miliardi di PIL aggiuntivo complessivo tra cantiere e primi trent’anni di esercizio, con un effetto moltiplicatore di quasi nove euro per ogni euro investito, e una stima di 853mila occupati. Per la nostra terra significa finalmente riscatto, lavoro vero e futuro per i giovani”.

“Una vera Metropolitana dello Stretto”

Minasi si sofferma poi sulle ricadute dirette per l’area dello Stretto e per il sistema produttivo calabrese: “Lo studio conferma una visione in cui credo e per la quale mi batto da sempre: la nascita della vera Metropolitana dello Stretto, un’area urbana integrata da 1,1 milioni di abitanti tra Reggio Calabria e Messina, capace di trasformare gli spostamenti quotidiani legati a lavoro, università, sanità e servizi. A questo si aggiunge la svolta sul turismo, con una previsione di 840mila visitatori in più ogni anno e centinaia di milioni di spesa interamente a beneficio di Calabria e Sicilia orientale, senza dimenticare la rivoluzione logistica”.

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Gioia Tauro, logistica e trasporto merci

“Con il taglio del 38% dei costi di trasporto delle merci e il potenziamento dei collegamenti ferroviari e dell’Alta Velocità – evidenzia Minasi –, il polo portuale di Gioia Tauro e Augusta potrà finalmente competere alla pari con i grandi scali del Nord Europa, intercettando i traffici dal Canale di Suez e generando nuova ricchezza e migliaia di posti di lavoro stabili. E ai falsi ambientalisti rispondo con un altro dato certificato oggi: spostando il traffico merci su rotaia e riducendo i traghettamenti brevi, il Ponte consentirà di abbattere circa 200mila tonnellate di CO₂ ogni anno”.

“Il Ponte è un’infrastruttura strategica europea”

La senatrice reggina sottolinea inoltre il valore del messaggio arrivato oggi da Bruxelles: “Dall’Unione Europea è giunta una conferma netta e inequivocabile: il Ponte sullo Stretto non è una semplice opera italiana, ma un’infrastruttura strategica europea, cardine della rete TEN-T, che l’Europa sostiene e appoggia con convinzione. È la risposta definitiva a chi provava a dipingerlo come un capriccio locale”.

Minasi: “Grazie a Salvini e alla Lega”

“Sottoscrivo in pieno l’appello lanciato dal nostro vicepremier e ministro Matteo Salvini a spoliticizzare definitivamente quest’opera – aggiunge l’esponente della Lega –. Come ha ricordato Salvini, non è un ponte leghista o sovranista, ma un’opera al servizio di sessanta milioni di italiani, sulla quale la copertura economica è interamente garantita e la politica ha fatto fino in fondo la propria parte. Rivendico con orgoglio il mio storico sostegno a questo progetto, portato avanti con coerenza ben prima che diventasse realtà, e la straordinaria determinazione della Lega e del ministro Salvini, che in questi anni hanno trasformato un sogno atteso da decenni in un percorso concreto”.

“Ora lasciamo parlare i fatti e i cantieri”

“Le parole dell’amministratore delegato di Stretto di Messina, Pietro Ciucci, ci consegnano una tabella di marcia chiara e ormai alle battute finali – conclude Tilde Minasi –: con la delibera del CIPESS attesa a stretto giro e il successivo passaggio finale alla Corte dei Conti, l’obiettivo di entrare nella fase realizzativa all’inizio del 2027 è a portata di mano. La Calabria, Reggio e l’intero Sud non possono più aspettare: ora lasciamo parlare i fatti e i cantieri”.