Il ventisettenne lettone Kampuss ha iniziato la carriera professionistica nel BK Latvijas Universitāte, dove ha giocato dal 2018 al 2023, prima di passare al BK Ogre. Dopo tre stagioni a Ogre, nel luglio 2026 ha firmato un contratto biennale con i Rīgas Zeļļi, club con cui ha iniziato la stagione.

Nella stagione 2025/26, la sua ultima con il BK Ogre, è stato il miglior marcatore della squadra nella Lega Lettone-Estone. Secondo i dati Proballers, in 21 partite ha viaggiato a 14,3 punti, 2,6 rimbalzi e 2,7 assist in 27,8 minuti di media, con il 42,7% dal campo e il 35,8% da tre punti.

Kampuss ha rappresentato la Lettonia ai Campionati Europei Under 18 e Under 20 e ha preso parte al circuito FIBA 3×3. Parallelamente alla carriera sportiva, ha conseguito un MBA in Strategic Management presso l’Università della Lettonia.

Le dichiarazioni del direttore generale Alessandro Giuliani:

«Con Gustavs inseriamo un giocatore che può portarci intensità, faccia tosta in attacco e fisicità in difesa. Ha già maturato esperienza ad alto livello con le nazionali lettoni Under 18 e Under 20 e ha iniziato la stagione in un club che ha disputato l’EuroCup. In campionato ha avuto meno spazio di quanto si aspettasse e arriva a Reggio con voglia di giocare. In questo momento avevamo bisogno di un giocatore duro, fresco e pronto a scendere in campo. In Gustavs abbiamo trovato queste caratteristiche. Ringrazio la proprietà per la disponibilità a intervenire sul mercato».

Le dichiarazioni di coach Michele Carrea

«Abbiamo valutato con il club che la squadra avesse bisogno di un aiuto e di un cambio strutturale. Siamo convinti di aver preso un giocatore con le qualità offensive e la personalità necessarie per dare a questo gruppo maggiore imprevedibilità e consistenza in attacco. È molto motivato e desideroso di crearsi un mercato anche all’estero.

Impareremo a conoscerci nel più breve tempo possibile. Lui sarà chiamato a fare uno sforzo importante per entrare rapidamente nel sistema e i compagni lo aiuteranno a capire fin da subito come dare il suo contributo alla squadra. Siamo molto contenti del suo arrivo e fiduciosi che possa aiutarci a compiere il passo avanti che tutti desideriamo».

Il nuovo giocatore neroarancio è in arrivo all’aeroporto dello Stretto proprio in queste ore e dopo le visite mediche di rito si aggregherà alla squadra.

La Pallacanestro Viola dà il benvenuto a Gustavs e gli augura buon lavoro in maglia neroarancio.