Non soltanto il PalaCalafiore. La macchina organizzativa delle Next Gen ATP Finals di Reggio Calabria, in programma dal 9 al 13 dicembre, coinvolge anche lo storico Circolo del Tennis Rocco Polimeni, pronto a recitare un ruolo da protagonista nell’accoglienza dei giovani talenti del tennis mondiale.

Dalla formazione dei raccattapalle reggini agli interventi sulla struttura, passando per la riorganizzazione degli spazi destinati ad atleti, dirigenti e giornalisti. A svelare le novità ai microfoni di CityNow è il presidente del circolo, avv. Ezio Privitera.

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Il Circolo Polimeni si divide in due per le Next Gen ATP

«Noi siamo pronti, ci stiamo preparando, stiamo organizzando gli ultimi dettagli per essere pronti a ospitare dirigenti, giocatori, staff e media. Il circolo verrà addirittura diviso in due parti in quei giorni».

Una parte continuerà a essere riservata ai soci e alla scuola tennis e ospiterà, dall’11 al 13 dicembre, anche il master finale del circuito amatoriale TPRA. L’altra sarà interamente dedicata alla manifestazione internazionale.

Tre le aree individuate per l’accoglienza: il Giardino di Benedetta, che diventerà il quartier generale dei media e degli staff della federazione e dell’ATP, la zona lounge riservata ai giocatori e la club house principale, destinata alle autorità e ai dirigenti.

Gli atleti avranno inoltre accesso alle due palestre del circolo, dove potranno allenarsi in vista delle partite.

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Raccattapalle reggini in campo con i talenti del tennis mondiale

Una delle novità più significative riguarda il coinvolgimento diretto dei giovani del territorio. Saranno proprio i campi del Circolo Polimeni a ospitare il corso di formazione per i raccattapalle che accompagneranno gli atleti durante le partite al PalaCalafiore.

«L’altra novità è proprio dell’ultima ora. Inizierà un breve corso per formare i raccattapalle che saranno protagonisti all’interno del campo insieme ai giocatori».

Il percorso formativo terminerà pochi giorni prima dell’inizio delle Next Gen ATP Finals e sarà affidato a due maestri del circolo, Nino Truglio e Ugo La Camera.

Un’opportunità per i giovani reggini di vivere da una prospettiva privilegiata un appuntamento di caratura internazionale, condividendo il campo con alcuni dei più promettenti talenti del tennis mondiale.

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Lavori al PalaCalafiore e al Polimeni: «Si lavora giorno e notte»

Proseguono intanto gli interventi sulle strutture coinvolte nella manifestazione. Privitera ha evidenziato l’impegno dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Francesco Cannizzaro.

«L’amministrazione Cannizzaro ha messo in campo davvero uno sforzo e un lavoro di qualità e di quantità, tant’è che si lavora giorno e notte all’interno del PalaCalafiore».

Anche lo storico circolo cittadino è interessato da alcuni interventi in vista dell’arrivo della delegazione internazionale.

«Il circolo si sta preparando al meglio a questo appuntamento. Di concerto con il Comune, con gli uffici e con i dirigenti, sotto il controllo del sindaco, stiamo intervenendo su alcune parti del Polimeni proprio per renderlo più accogliente possibile per le Next Gen».

Reggio Calabria si prepara dunque a vivere il grande tennis anche lontano dal campo di gara. Un appuntamento che coinvolgerà strutture, maestri e giovani del territorio, offrendo al movimento tennistico reggino un’importante occasione di crescita e visibilità internazionale.