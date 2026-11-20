Nel pomeriggio di oggi, a Torino, dove sono in corso le Nitto ATP Finals 2026, si è svolta la conferenza stampa di presentazione delle Next Gen ATP Finals, il prestigioso appuntamento internazionale dedicato ai giovani talenti del tennis mondiale, in programma dal 9 al 13 dicembre al PalaCalafiore di Reggio Calabria. Un appuntamento storico per la città dello Stretto, che si prepara ad accogliere uno degli eventi più importanti del calendario tennistico internazionale. Presenti, oltre al presidente della FITP Binaghi, anche il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto e il sindaco di Reggio Calabria Francesco Cannizzaro. L’intervento del primo cittadino:

“Ringrazio il governo nazionale, regionale, la FITP con a capo il presidente Binaghi, una grande opportunità per Reggio Calabria che non vede l’ora di iniziare. Siamo prontissimi, una occasione per far conoscere le potenzialità e le bellezze del profondo sud. La macchina organizzativa sta lavorando alacremente in piena sinergia. Sono veramente molto contento, Reggio tifa per i tennisti italiani. Si spengono i riflettori di Torino e si accendono quelli di Reggio Calabria, l’Italia è unica”.

Il Presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto: “Anche io voglio ringraziare il presidente Binaghi, lui è il Sinner dei presidenti federali italiani. Attraverso il tennis si possono conoscere posti straordinari come Reggio Calabria. Sarà una grande vetrina per l’intera Calabria, terra che continua a crescere e fare marketing territoriale. Ci sarà una conferenza anche a Reggio Calabria dove troverete un clima migliore (sorride). Saluteremo i campioni del futuro insieme ai Bronzi di Riace. Due guerrieri come dovranno essere i nostri atleti”.

Il presidente FITP Binaghi: “Non vediamo l’ora di arrivare a Reggio Calabria, sarà grande spettacolo grazie alla grande partecipazione di pubblico. Facciamo gli auguri al nostro Cinà, ma senza caricarlo di grandi responsabilità. Saranno due gli italiani in gara (Basile)“.