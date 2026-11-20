Reggio Calabria si prepara ad accogliere il grande tennis internazionale. Dal 9 al 13 dicembre, il PalaCalafiore ospiterà le Next Gen ATP Finals, appuntamento destinato a segnare una pagina importante nella storia sportiva della città. Otto giovani talenti del tennis mondiale, una formula di gioco particolare e la presenza annunciata di un big, la cui identità resta ancora top secret.

A fare il punto sulla macchina organizzativa è Marcello Fonga, delegato provinciale FITP di Reggio Calabria, che ai microfoni di CityNow ha raccontato il percorso che ha portato all’assegnazione della manifestazione, soffermandosi anche sugli aspetti tecnici del torneo.

Fonga: «Un evento storico per il tennis calabrese»

«È tutto pronto. È un evento storico per il movimento del tennis calabrese, straordinario per la Calabria ma soprattutto per la nostra bella città, per Reggio Calabria. Questa manifestazione di altissimo livello è stata possibile grazie al grande lavoro di squadra e alla sinergia tra FITP, ATP e istituzioni».

Fonga ha sottolineato il ruolo del presidente della Regione Roberto Occhiuto e del sindaco Francesco Cannizzaro, che hanno fortemente voluto l’appuntamento nella città dello Stretto, cogliendo anche l’opportunità di promuovere il territorio attraverso lo sport.

«Come federazione siamo abituati ormai da qualche anno a questi grandi eventi. Abbiamo le ATP Finals a Torino, gli Internazionali di Roma e la Coppa Davis a Bologna. Come ha detto il presidente Binaghi, anche il Sud meritava un torneo importante».

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Il PalaCalafiore cambia volto: lavori a buon punto

Non soltanto tennis. Le Next Gen ATP Finals rappresentano anche un’occasione per riqualificare una delle principali strutture sportive di Reggio Calabria.

«Grazie a un finanziamento regionale di 653 mila euro, i lavori stanno proseguendo e sono a buon punto. Avremo una struttura adeguata, pronta per un evento del genere, ma soprattutto rimarrà una struttura importante ed efficiente per la città».

Un investimento destinato, dunque, a lasciare un’eredità concreta al territorio anche dopo la conclusione della manifestazione internazionale.

I protagonisti del torneo e l’annuncio: «Ci sarà sicuramente un big»

Sul fronte tecnico, particolare attenzione sarà rivolta all’italiano Federico Chinà, mentre resta la possibilità di vedere in campo anche Pierluigi Basile.

«Chinà è il nostro punto di riferimento e, come ha detto anche Binaghi, potrebbe essere il vincitore del torneo, come ci auguriamo. Tecnicamente è più quotato lo spagnolo Martín Landaluce. Poi c’è il francese Kouamé, il più giovane, da non sottovalutare».

Fonga ha poi anticipato una delle sorprese che accompagneranno l’appuntamento reggino, alimentando la curiosità degli appassionati.

«Sicuramente ci sarà un big, non spoileriamo niente. Arriverà un personaggio di spessore che darà ulteriore lustro all’evento».

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Next Gen ATP Finals: la particolare formula di gioco

A rendere ancora più interessante la competizione sarà il regolamento, che distingue le Next Gen ATP Finals dai tradizionali tornei del circuito internazionale. Una formula più rapida, che può ridurre il divario tra i giocatori e favorire risultati a sorpresa.

«Non si gioca un set normale a sei game, ma a quattro. C’è un favorito, ovvero lo spagnolo Martín Landaluce, ma con questa formula di gioco tutto può succedere».

Reggio Calabria si avvicina così a cinque giornate di grande tennis, con la possibilità di ammirare da vicino alcuni dei talenti che potrebbero diventare i protagonisti del circuito mondiale nei prossimi anni.