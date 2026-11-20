"Mister Rocha è un professionista e non lo scopro di certo io"

Momento di svolta in giallo-blu. Abbiamo fatto il punto con il Professor Andrea Siclari verso la sfida di sabato alle ore 16.30 programmata in casa della Real Fabbrica.

Che ne pensi del momento della Futura, e si questa riscossa così bella?

«Siamo felici perché veniamo da 5 risultati utili consecutivi, quattro vittorie e un pareggio per l’esattezza. Tuttavia, dentro ognuno di noi, continua ad esserci tanta rabbia agonistica e voglia di riscatto. Siamo consapevoli di non poterci fermare adesso perché vogliamo e dobbiamo ancora recuperare il tanto terreno perso dopo il brutto avvio di stagione».

Qual è stato il segreto per rimanere compatti nei momenti di difficoltà?

«I ragazzi hanno sempre dimostrato una grande serietà e professionalità, continuando ad allenarsi col massimo impegno e con piena fiducia in ciò che io e il Mister proponiamo durante le sedute. Questo loro atteggiamento misto alla consapevolezza di quale fosse realmente il nostro valore nonostante il periodo no, ci ha aiutato a risollevarci”.

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Il rapporto con Mister Rocha

«Il Mister è un professionista e non lo scopro di certo io. Non è sempre semplice per un allenatore scendere di categoria perché alcuni meccanismi possono essere un po’ diversi. Lui, però, ha dimostrato, qualora ce ne fosse bisogno, competenza e voglia di mettersi in gioco. Ci confrontiamo molto nell’arco della settimana per trovare le strategie più funzionali alle necessità tecno-tattiche e fisiche dei ragazzi, senza tralasciare anche l’aspetto psicologico».

Parlaci di Adrano e della qualificazione al turno successivo di Coppa della Divisione?

«Partita non semplice in un palazzetto molto caldo con un campo davvero piccolo (32×16). Dopo un avvio tentennante, ci siamo rimboccati le maniche con umiltà e siamo riusciti a portare a casa una vittoria che mantiene alto il morale. Vincere aiuta sempre a vincere».

La condizione atletica del club

Una tua considerazione sullo stato di forma del club dal punto di vista atletico?