Test formativo ma vincente per la Cadi Antincendi Futura che vince anche il terzo turno della Coppa della Divisione. Passaggio del turno assicurato , ottenuto con grinta e la forza del collettivo. Mister Sylvio Rocha sceglie Capiran Cividini e Christian Dos Santos in luogo di Humberto Honorio e Pizetta per rispettare la regola di Coppa dei due non formati.

Gara maschia, tosta, combattuta , anche in salita ed in reazione per i giallo blu che hanno palesato che l’ottimo momento in campionato non è casuale. Spazi stretti e Futsal molto intensi che premia Adrano che parte forte sul due a zero.

Christian Dos Santos accorcia le distanze fino all’uno a tre dei locali. Il primo tempo termina 3-2 grazie ad un gol del Capitano della Futura Jean Carlos Cividini. Nel secondo tempo i gialli blu la ribaltano. La pareggia Kadu. Pedro Mendes firma il primo vantaggio della serata con Kadu, ancora lui che segnerà il gol del cinque a tre su tiro libero.

Lo stesso Kadu, sempre su tiro libero non riuscirà a portare a sei le segnature ospiti. A sei minuti dal termine Adrano accorcerà le distanze ma la resistenza giallo blu con un ottimo Vincenzo Alves tra i pali sarà efficace.Molto bene i 2010 Domenico Turiano e Lorenzo Honorio , sempre più protagonisti tra i senior. La Cadi Antincendi Futura vola avanti, vince e mostra mentalità ed un grande spirito combattivo.