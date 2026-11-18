Gioco d’azzardo, Reggio Calabria al quarto posto nazionale. L'allarme lanciato dalla presidente dell’Assemblea metropolitana Pd che rilancia la proposta di sgravi per gli esercizi no slot e fondi per prevenzione e assistenza ai ludopatici

“Il 26 agosto scorso abbiamo ospitato a Grotteria Stefano Vaccari, Parlamentare PD, autore del libro “Non è un gioco, ma un azzardo” per affrontare un tema di cui poco o nulla si parla, un tema che non può più essere derubricato nell’indifferenza degli sguardi o del giudizio sprezzante di chi entra in un qualsiasi bar o tabacchi e vede persone conosciute e sconosciute ad orari improbabili attaccate alle slot machine o alla speranza di un numero fortunato.

Abbiamo invitato Stefano non perché agli sia un amico – e lo è -, ma perché abbiamo ritenuto che il gioco d’azzardo sia una vera e propria piaga sociale, un’emergenza che investe le persone privandole della loro dignità con conseguenze sul piano sociale, economico, sanitario ed assistenziale: abbiamo parlato alla coscienza delle persone, chiamando le cose con il proprio nome e lo abbiamo fatto in un paese con meno di 3.000 abitanti, ma con una spesa per gioco d’azzardo che supera i 300€ a persona”. E’ quanto afferma in una nota Tania Bruzzese, presidente dell’Assemblea metropolitana del Pd.

Gioco d’azzardo, Reggio Calabria al quarto posto nazionale

“A poche settimane dall’iniziativa, Gioco Responsabile pubblica la nuova analisi aggiornata al 3 novembre 2026, secondo la quale il territorio reggino si colloca al quarto posto nazionale con una media annuale di giocata pari a € 4.323 per adulto, ovvero € 692 mensili. E’ evidente che questa sia una vera e propria emergenza sociale dirimente e non più rimandabile, anche e soprattutto in considerazione del fatto che il Governo Meloni si sia collocato dalla parte del gioco d’azzardo, inserendo nell’ultima manovra di bilancio (art. 29) una quinta estrazione del lotto, con la previsione di entrate nelle casse dello Stato di 30,5 milioni di € per il 2027 e 43,8 milioni di € dal 2028, un governo che dal suo insediamento ha registrato un aumento di circa 30 miliardi in materia di giochi pubblici, ovvero del 22%, certificando di fatto che il contrasto al fenomeno non è certamente fra le priorità del governo, che preferisce far cassa sulle spalle di chi si indebita quotidianamente attratto dalla trappola illusoria della libertà che si traduce nella contraddizione di impiegare denaro per acquisire altro denaro.

Gioco d’azzardo, criminalità organizzata e riciclaggio

Fattore per nulla secondario è la relazione fra i piccoli comuni ed il gioco d’azzardo: un campanello d’allarme anche e soprattutto in funzione della provenienza dei flussi finanziari. Le mafie, la ‘ndrangheta si servono quotidianamente dei soggetti più deboli al fine di ripulire capitali di provenienza illecita.

L’azzardomafie, infatti, è uno dei settori più facilmente redditizi per riciclaggio, investimenti, controllo socioeconomico, usura, infiltrazione nel mercato legale, nonché l’adescamento di soggetti in cerca disperata di denaro da giocare. Rilevante è infatti la penetrazione da parte della criminalità organizzata nel comparto delle slot machine, attraverso la filiera dei gestori che permette una costruzione di alleanze con professionisti al fine di alterare le macchine ai danni dell’erario, ma soprattutto del giocatore – a volte anche consapevole di un meccanismo truccato e convinto di poterne beneficiare.

Ludopatia, le conseguenze sociali, economiche e sanitarie

Il gioco d’azzardo è una dipendenza patologica che comporta ricadute di vita silenziose ma altrettanto disastrose impattando l’economia, la sanità, i servizi sociali e incidendo interamente sui servizi pubblici locali e sulla coesione di una comunità. Ecco perché la politica – anche quella territoriale-, quella sana, non può far finta di nulla, ma deve considerarla come una vera e propria questione sociale: urge intervenire in maniera trasversale sulla crisi economica, sulla spesa sanitaria, sui danni relazionali-affettivi, sulla criminalità locale e sulla formazione nelle scuole.

Le proposte per la Regione Calabria: sgravi fiscali, prevenzione e assistenza sanitaria

Da qui la proposta affinché la Regione Calabria – dotata di legge n. 9/2018 (Art. 16) successivamente modificata dalla L.R. N. 53/20scuole secondarielegiferare in maniera specifica sul gioco d’azzardo predisponendo, oltre a ciò che è regolamentato, in concreto, i consiglieri regionali del PD siano promotori di una legge che introduca: sgravi fiscali per gli esercizi commerciali che decidano di non installare slot machine o similari, intervenendo in maniera tangibile sulla riduzione delle imposte regionali, quali incentivo, e disponendo agevolazioni per l’assunzione di giovani e/o di soggetti affetti da ludopatia e/o di soggetti che abbiano in famiglia un ludopatico accertato; la dotazione di un fondo per attività di formazione nelle scuole secondarie di primo e secondo grado; la dotazione di un fondo sanitario per l’inserimento di soggetti affetti da ludopatia e conseguenti esenzioni per prestazioni sanitarie;

Comuni No Slot, l’appello agli amministratori locali

Allo stesso modo i comuni adottino delle misure di contrasto al fenomeno, deliberando e definendo nel proprio regolamento uno sgravio nel perimetro dei tributi locali per gli esercenti che decidano di non installare slot machine o similari nelle proprie attività commerciali e prevedendo uno sportello comunale dedicato. Gli amministratori facciano subito una delibera come “Comune NO SLOT” e si schierino contro il gioco d’azzardo.

Dove lo Stato è assente le mafie proliferano, la povertà dilaga e le emergenze socioeconomiche colpiscono la comunità tutta. Il Partito Democratico -conclude Bruzzese- è convinto che la Calabria debba essere progredita, libera dai poteri criminali e giusta. E’ una battaglia di civiltà che riguarda tutti e tutte: le istituzioni dimostrino che la politica è uno strumento di difesa per i più deboli”.