Reggio Calabria, a Trunca torna la castagnata e frittolata in piazza
Non soltanto un'occasione per riscoprire i sapori autentici del territorio e trascorrere una serata in compagnia, ma anche un gesto concreto a sostegno della comunità
18 Novembre 2026 - 09:25 | Comunicato Stampa
I sapori della tradizione reggina, la musica dal vivo e il piacere di stare insieme. Sabato 21 novembre 2026, la comunità di Trunca si prepara ad accogliere la seconda edizione della Castagnata e Frittolata in piazza, una serata all’insegna della convivialità e della solidarietà.
L’appuntamento prenderà il via alle ore 18:00 con la degustazione delle castagne arrosto. Dalle 19:00 spazio ai panini con le frittole o, in alternativa, con la salsiccia. Durante tutta la serata sarà possibile assaporare i dolci fatti in casa dalle famiglie della comunità.
A partire dalle ore 20:00, ad animare la piazza sarà la musica dal vivo del gruppo “Dipende di te”.
Una festa nel segno della solidarietà
Non soltanto un’occasione per riscoprire i sapori autentici del territorio e trascorrere una serata in compagnia, ma anche un gesto concreto a sostegno della comunità.
L’intero ricavato della manifestazione sarà infatti devoluto alla Parrocchia di Sant’Anna di Trunca. Un’iniziativa che unisce tradizione, partecipazione e senso di appartenenza.
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