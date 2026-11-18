Giocatore di temperamento, allenatore con le idee chiare che con la sua Bovalinese sta stracciando ogni record. Per Maurizio Lanzaro, tra le altre anche ex Reggina, è in testa alla classifica dopo dieci giornate a punteggio pieno ed è stato ospite di “Pianeta Dilettanti“. Riportiamo il passaggio su Claudio Lotito, che lui conosce molto bene: “È stato il mio presidente alla Salernitana nell’anno della Serie C, in quella stagione in cui abbiamo vinto il campionato e siamo andati in B. E’ un presidente che vuole vincere e vi assicuro che se è venuto a Reggio, non è di passaggio ma perché vuole costruire qualcosa di importante in una piazza che lui sa bene gli può dare tanto non solo a livello sportivo ma anche a livello umano.

Quando ha preso la Salernitana non c’erano neanche i palloni, sono partiti praticamente da zero e li ha portati in Serie A. Purtroppo poi dopo l’ha dovuta vendere e oggi abbiamo visto tutti dove si ritrova adesso la Salernitana. E non c’entrano gli investimenti fatti dall’attuale proprietà, ma una questione di organizzazione e soprattutto gli uomini giusti”.