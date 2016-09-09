Le frittole di maiale: cosa sono e come si preparano

La ricetta e cosa sono le Frittole di maiale, piatto tipico di Reggio Calabria. In Calabria si chiamano anche risimoglie, scarafuagli o sprinzuli

Nel periodo di Festa della Madonna della Consolazione a Reggio Calabria coincide con la preparazione delle frittole! Ma che cosa sono le tanto amate frittole?

COSA SONO LE FRITTOLE

Le frittole di maiale sono un piatto tipico della città di Reggio Calabria e delle zone limitrofe, si ottengono dal maiale a pezzi cotto in una pentola cilindrica molto capiente, la caddara, per 7 ore circa.

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LA RICETTA DELLE FRITTOLE

Le frittole si ottengono riscaldando la cotenna del maiale in un pentolone di rame stagnato, detto caddara. Il pentolone viene foderato al suo interno dalla cotenna del maiale, facendo attenzione a che il grasso sia rivolto verso l’interno. In tal modo esso si scioglie senza aggiunta di acqua.

Quando il grasso è parzialmente sciolto si dispongono, con particolari accorgimenti in relazione alle dimensioni ed al tipo di carne, le costine e le parti meno nobili del maiale (collo, guancia, lingua, muso, orecchie, gamboni, pancia, rognoni e tutte quelle parti che non possono essere consumate in altro modo) e si lasciano bollire a fuoco lentissimo nel grasso per almeno sei ore, aggiungendo solo sale e rimescolando frequentemente. Con questo procedimento la carne si impregna del sapore del grasso e diventa molto tenera, rendendo edibili anche le parti cartilaginee.

Secondo tradizione la caddara,ovvero il pentolone, viene posta fuori dalle abitazioni contadine durante la macellazione ed anche davanti alle varie macellerie della città, che il sabato preparano la cottura per servire già a metà mattinata le frittole, accompagnate a pane e cosparse di pepe nero. Le frittole sono da consumarsi preferibilmente calde.

Le frittole a Reggio Calabria vengono consumate tradizionalmente in occasione della Festa della Madonna della Consolazione, patrona della città e più in generale durante alcuni periodi di festività (Natale, e soprattutto nel periodo di Carnevale, particolarmente nel giorno di Giovedì Grasso).

In questi periodi, lungo le strade del centro cittadino è possibile sentirne il profumo che contribuisce a creare il pittoresco e caratteristico ambiente festivo popolare. Tradizione vuole che il maiale si macelli solo nel periodo compreso fra la festa della Patrona e il martedì grasso. Naturalmente in epoca recente, per motivi commerciali, questa usanza è disattesa, ma dopo Carnevale (specie nel periodo della Quaresima e ancor di più nei mesi caldi) è difficile che vengano prodotte frittole.