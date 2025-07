L’offerta di Antonini per l’acquisto dell’Acireale. Ecco le cifre

Prima le voci, poi le conferme, adesso la proposta. Valerio Antonini ufficializza la sua offerta per l’acquisizione dell’Acireale e lo comunica alla sua maniera attraverso il proprio profilo social:

“Ritengo congrua l’offerta fatta per quello che è per me il valore attuale dell’Acireale, 500 mila euro circa per i debiti e 150 mila alla proprietà in due tranche. Quale sarebbe l’obiettivo? Provare a portare in due anni il professionismo ad Acireale. In panchina ci sarebbe il mister Alfio Torrisi, direttore generale Graziano Strano e altre figure per completare la dirigenza. Metteremo in risalto diversi giovani della Primavera trapanese con l’aggiunta di altri over, tra questi alcuni del Trapani vincitore del Girone I due anni fa“.