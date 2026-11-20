Uscendo per un attimo dal discorso prettamente tecnico, c’è un dato che accompagna il cammino della Reggina in questo campionato di Serie D e che merita una riflessione. Con quella di Palermo saranno sette le trasferte degli amaranto nelle prime tredici giornate di campionato. In tre di queste, ai sostenitori reggini non è stato o non sarà possibile seguire la propria squadra.

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Tre trasferte su sette senza i propri tifosi

Nessun problema nelle prime due, quelle di Modica e Lamezia, poi le porte chiuse a Capaci contro il Trapani. Libera quella di Caltanissetta contro la Nissa, ancora porte chiuse a Troina contro l’Enna e adesso il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti a Reggio Calabria e provincia per la sfida contro l’Athletic Palermo, in programma al Velodromo.

Quasi la metà delle trasferte senza la possibilità per i tifosi reggini di essere al seguito della squadra. Un dato che ha dell’incredibile e che fotografa una delle tante contraddizioni di questa categoria.

La passione dei tifosi mortificata

Al netto delle motivazioni alla base dei singoli provvedimenti e delle esigenze di ordine pubblico, appare evidente come a essere penalizzati siano anche quei sostenitori che vorrebbero semplicemente vivere una domenica di calcio, affrontando chilometri e sacrifici economici per amore dei propri colori.

La Reggina, costretta ormai da anni a misurarsi con le difficoltà del calcio dilettantistico, deve fare i conti anche con questo aspetto. Una tifoseria che rappresenta una delle principali ricchezze della società amaranto viene privata, con una frequenza impressionante, della possibilità di sostenere la squadra lontano dal Granillo.

Siamo soltanto alla tredicesima giornata. Tre trasferte su sette con restrizioni per i sostenitori amaranto. Difficile considerarla una situazione normale.