AS Reggina 1914 comunica che in ottemperanza al provvedimento emesso dalla Prefettura di Palermo e notificato dalle Autorità competenti, in occasione della gara Athletic Club Palermo-Reggina, in programma domenica 22 novembre al velodromo Paolo Borsellino e valevole per la tredicesima giornata del girone I di serie D, è stato disposto il divieto di vendita dei tagliandi di ingresso per tutti i settori dell’impianto sportivo ai residenti nella provincia di Reggio Calabria.