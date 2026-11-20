Viabilità e periferie, dopo 25 anni di attesa parte la riqualificazione della SP 10 per Ortì
Dopo la messa in sicurezza della frana del 2025, al via i lavori della Metro City per un tratto lungo circa 2 km
20 Novembre 2026 - 15:25 | di Eva Curatola
Prosegue a Reggio Calabria il piano di ammodernamento della rete viaria con un’attenzione mirata ai collegamenti con le aree periferiche. Dopo l’avvio degli interventi a Salice e Sambatello, i cantieri si ampliano su un’altra area: la Città Metropolitana, attraverso il settore Viabilità, ha avviato i lavori di riqualificazione lungo la Strada Provinciale 10, un’opera attesa dai residenti da ben venticinque anni.
Il cantiere interessa un tratto strategico di circa due chilometri, compreso tra il bivio del bar Paradiso fino al centro abitato di Ortì.
Prima di procedere con il rifacimento del manto stradale, le squadre tecniche hanno completato una fondamentale fase preparatoria. È stata infatti messa in sicurezza una grossa frana verificatasi durante l’inverno del 2025, oltre a due ulteriori piccoli cedimenti lungo lo stesso tracciato.
Risolte le criticità strutturali, si è passati alla prima stesura del binder — lo strato di sottofondo — operazione indispensabile per rimodellare la carreggiata ed effettuare le necessarie ricariche prima della bitumatura definitiva.
L’intervento rientra in una strategia più ampia di ricucitura territoriale volta a garantire sicurezza e decoro alle arterie di collegamento delle frazioni collinari, restituendo finalmente piena percorribilità a una strada rimasta per un quarto di secolo in attesa di una manutenzione strutturale.
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