Giancarlo Fortino, professore dell’Università della Calabria, è per il settimo anno consecutivo nella lista dei ricercatori più citati al mondo e resta l’unico italiano indicato per la Computer Science. L’elenco 2026 degli Highly Cited Researchers è stato pubblicato da Clarivate il 18 novembre 2026 e comprende 6.802 studiosi di 62 Paesi e regioni, circa uno ogni mille ricercatori nel mondo.

In breve

Clarivate ha inserito 6.802 ricercatori in 62 Paesi e regioni nell’edizione 2026

Fortino, di Ingegneria informatica all’UniCal, è nella lista dal 2020 ed è l’unico italiano per la Computer Science, secondo l’ateneo

La lista misura l’influenza delle pubblicazioni, non stila i ‘migliori’ scienziati in assoluto

Il risultato è stato comunicato dall’ateneo di Rende il 19 novembre 2026. In tutta Italia, indica l’UniCal, i ricercatori presenti sono 98, contando tutte le discipline.

Chi è Giancarlo Fortino, l’informatico calabrese tra i più citati al mondo

Fortino è professore ordinario di Ingegneria informatica al Dipartimento di Ingegneria informatica, modellistica, elettronica e sistemistica (Dimes) dell’UniCal, dove ha conseguito il dottorato nel 2000. Si occupa di wearable computing, Internet delle cose e intelligenza artificiale applicata.

Secondo la scheda diffusa dall’ateneo, coordina progetti nazionali ed europei, tra cui Radioamica, finanziato dal Ministero della Salute, e MLSysOps, sostenuto dalla Commissione europea. Ha firmato oltre 900 pubblicazioni, più di 450 su rivista, ed è IEEE Fellow dal 2022. Su Google Scholar conta oltre 37.000 citazioni e un h-index di 93. È anche cofondatore di SenSysCal, spin-off dell’università dedicato ai sistemi per l’Internet delle cose.

Il rettore Gianluigi Greco ha letto nel risultato un segnale di continuità:

«Essere l’unico italiano in un settore cruciale e altamente competitivo come la Computer Science, e confermarsi a questi vertici anno dopo anno, dimostra che non ci troviamo di fronte a un risultato estemporaneo, ma a una leadership scientifica solida e costante nel tempo» – ha dichiarato Gianluigi Greco.

Come si entra nella lista degli Highly Cited Researchers

Secondo la metodologia di Clarivate, si parte dagli articoli e dalle recensioni che rientrano nell’1% più citato del proprio campo e anno di pubblicazione nel database Web of Science. Per l’edizione 2026 sono stati esaminati i lavori del periodo 2015-2025 in 21 campi disciplinari.

L’elenco iniziale viene poi rifinito dagli analisti dell’Institute for Scientific Information con valutazioni quantitative e qualitative. Clarivate dichiara di applicare filtri contro gli autori iperprolifici, le autocitazioni eccessive e gli andamenti anomali di pubblicazioni e citazioni. Il processo, spiega la società, richiede più di sei mesi.

Cosa significa e cosa non significa essere tra i più citati

Le citazioni indicano quanto un lavoro è stato notato e usato da altri studiosi, non il suo valore in assoluto. Clarivate stessa precisa che la lista non è una graduatoria definitiva dei ricercatori ‘migliori’ e che l’assenza dall’elenco non è un giudizio sulla qualità di uno scienziato.

L’elenco viene compilato da zero ogni anno: un ricercatore può comparire in un’edizione e non nella successiva, perché la finestra di osservazione scorre e cambiano le pubblicazioni considerate.

Lista Clarivate e classifica Stanford: che differenza c’è

Non vanno confuse. La classifica World’s Top 2% Scientists di Stanford ed Elsevier si basa sul database Scopus e su un indicatore composito che pesa citazioni, coautorie e posizione dell’autore tra i firmatari, con due elenchi: carriera e singolo anno.

Nell’edizione 2026 l’UniCal vi compare con 100 docenti, contro gli 89 della precedente, secondo l’ateneo. L’Università Mediterranea di Reggio Calabria ha 22 studiosi nell’elenco annuale, che salgono dai 19 dell’anno prima. Nel 2023 CityNow aveva raccontato i 72 docenti UniCal presenti nella stessa graduatoria.

Il posizionamento dell’ateneo si riflette anche nelle classifiche internazionali: l’UniCal compare nel World University Rankings del Times Higher Education e, per il rettore Greco, nel 2026 è tra le migliori 101-150 università al mondo e prima in Italia per Computer Science nel Global Ranking of Academic Subjects di Shanghai.

Domande frequenti

Quanti ricercatori italiani ci sono nella lista Clarivate 2026?

Secondo l’UniCal sono 98 in tutta Italia, contando tutte le discipline scientifiche. Per la Computer Science l’ateneo indica Giancarlo Fortino come unico rappresentante italiano. Il dato è quello diffuso dall’ateneo il 19 novembre 2026.

Ogni quanto viene aggiornata la lista?

Una volta all’anno. Clarivate ha pubblicato l’edizione 2026 il 18 novembre e spiega di rifare la selezione ogni volta, con una finestra di undici anni di pubblicazioni, in questo caso dal 2015 al 2025.

Quali Paesi hanno più ricercatori nella lista?

Nel 2026 gli Stati Uniti guidano con 2.606 riconoscimenti (36,8%), seguiti dalla Cina continentale con 1.484 (20,9%) e dal Regno Unito con 520 (7,3%). L’86% dei riconoscimenti è concentrato in dieci Paesi, secondo Clarivate.