L'archeologo rilegge i reperti tardoantichi emersi dagli scavi del 2004: "Fonti e topografia coincidono, servono nuovi studi per valorizzare il sito"

“Un’abitazione all’interno di un cimitero è qualcosa che non esiste nella storia romana e cristiana”.

Da questa considerazione metodologica parte la rilettura archeologica proposta da Riccardo Consoli, dottore di ricerca in conservazione dei beni architettonici e ambientali all’Università Mediterranea di Reggio Calabria, intervenuto alla Biblioteca Comunale “Pietro De Nava” nell’ambito del convegno dedicato a “Santo Stefano di Nicea, primo Vescovo di Reggio tra storia, leggenda ed evidenze archeologiche”.

L’iniziativa, promossa dall’Associazione Culturale Anassilaos, dal CIS Calabria e dalla stessa Biblioteca Civica per la 38ª edizione del Premio Anassilaos, ha acceso i riflettori sulle evidenze materiali legate al primo vescovo reggino, consacrato secondo la tradizione da San Paolo durante la sua sosta in città. A fornire una nuova chiave di lettura è proprio l’analisi degli scavi condotti dalla Soprintendenza nel 2004 nell’area di Sant’Anna – San Giorgio Extra.

“All’epoca – spiega Consoli – l’attenzione degli studiosi si concentrò prevalentemente sul sepolcreto di epoca arcaica ed ellenistica, trascurando in parte i livelli tardoantichi. Eppure, in una porzione dello scavo rimasta intatta perché gli scavatori non avevano ancora rimosso gli strati superficiali, fu possibile intervenire in maniera stratigrafica, individuando delle strutture risalenti al VI secolo d.C.”.

Quei resti, tuttavia, vennero interpretati frettolosamente come semplici ambienti abitativi. Una lettura che oggi viene ribaltata dallo studioso:

“Esaminando la tipologia e il contesto funerario, appare invece molto probabile che quelle strutture appartengano a un martyrion dedicato a Santo Stefano, affiancato in epoca successiva da una piccola chiesa, un edificio di culto annesso”.

L’analisi di Consoli ricostruisce anche le vicende successive che portarono all’abbandono dell’originario luogo di culto:

“A seguito di continui dilavamenti e delle criticità legate alle inondazioni del torrente Calopinace, la chiesa venne poi spostata direttamente nell’area dell’attuale San Giorgio”.

Ma è l’incrocio tra il dato topografico e le fonti storiche a rendere l’ipotesi particolarmente solida.

“Le testimonianze scritte – sottolinea l’archeologo – indicano chiaramente che l’edificio di culto dedicato a Santo Stefano sorgeva fuori dalle mura, nella zona a sud-est della città. Ebbene, l’unico sepolcreto di epoca compatibile ritrovato a sud-est del centro urbano è proprio questo di Sant’Anna”.

Una coincidenza spaziale e cronologica che apre scenari di grande rilievo per la ricostruzione delle origini cristiane di Reggio Calabria e sulla quale Consoli sta lavorando per una pubblicazione scientifica dedicata: