Dalle fonti antiche agli scavi di vent’anni fa: come il riconoscimento della tricora martiriale riscrive la storia di Santo Stefano e delle reliquie conservate in riva allo Stretto

“Questa città non smette mai di darci nuove notizie sul suo gloriosissimo passato”.

È con questo entusiasmo che Daniele Castrizio, professore ordinario dell’Università di Messina, commenta la rilettura storica e archeologica legata alle origini del cristianesimo reggino, al centro dell’incontro promosso dall’Associazione Culturale Anassilaos, dal CIS Calabria e dalla Biblioteca Comunale “Pietro De Nava” nell’ambito della 38ª edizione del Premio Anassilaos.

L’appuntamento, ospitato nella Sala Giuffrè della Biblioteca Civica e dedicato al tema “Santo Stefano di Nicea, primo Vescovo di Reggio tra storia, leggenda ed evidenze archeologiche”, ha offerto lo spunto per fare chiarezza su una pagina fondamentale della storia cittadina, spesso relegata alla sola tradizione religiosa. Secondo le fonti antiche, infatti, fu proprio San Paolo, durante la sua celebre sosta a Reggio nel viaggio verso Roma, a consacrare Santo Stefano di Nicea quale primo vescovo della città.

Per il professor Castrizio, la chiave per restituire solidità storica a questa memoria risiede nell’incrocio tra le fonti letterarie e il dato materiale, evitando quella che definisce “un’archeologia inutile e inutilmente distruttiva”, fatta di scavi mai studiati né pubblicati. Il riferimento va a quanto emerso circa vent’anni fa nell’area di San Giorgio Extra:

“Lì – spiega il docente – grazie all’intuizione del compianto professor Panuccio, che convinse la Soprintendenza ad avviare uno scavo, vennero alla luce tombe di V e IV secolo a.C., ma anche una basilichetta bizantina che all’epoca non fu individuata e venne pubblicata in maniera errata”.

A rimettere ordine tra i reperti è stato lo studio dell’archeologo Riccardo Consoli, anch’egli relatore all’incontro, che ha riconosciuto in quella che era stata frettolosamente catalogata come una semplice “tomba romana” una tricora martiriale cristiana. Una scoperta che, secondo Castrizio, non lascia spazio a dubbi e combacia con la topografia tramandata dalle fonti:

“I testi antichi collocavano a circa un miglio dal centro della città, verso sud-ovest, la basilichetta in cui erano sepolti non soltanto Santo Stefano da Nicea, ma anche il primo vescovo reggino, suo corepiscopo, di nome Socrate”.

Ma il sito custodirebbe un patrimonio ancora più vasto.

“Lì – aggiunge Castrizio – erano conservate anche le reliquie di sante importanti come Agnese, Felicita e Perpetua, che non furono martirizzate a Reggio ma che, con ogni probabilità, vennero traslate qui da Cartagine per essere messe al sicuro”.

Da questa rilettura nasce un appello concreto per la valorizzazione del patrimonio cittadino, senza necessità di interventi invasivi: