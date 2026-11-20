Dalle proposte della politica locale ai banchi del Parlamento. A quasi trent’anni dalla scomparsa di Gianni Versace, torna sotto i riflettori l’idea di dedicare al celebre stilista un museo nella sua Reggio Calabria.

Questa volta l’iniziativa passa attraverso la legge di Bilancio, con uno degli emendamenti presentati da Forza Italia. Una proposta che riaccende il dibattito sul rapporto tra la città dello Stretto e uno dei suoi figli più illustri, al quale Reggio non è ancora riuscita a dedicare uno spazio culturale permanente all’altezza della sua fama internazionale.

L’emendamento di Fabio Roscioli: un milione di euro per il 2027

A firmare la proposta parlamentare è Fabio Roscioli, tesoriere nazionale di Forza Italia, recentemente eletto alla Camera dei deputati dopo la vittoria alle elezioni suppletive nel collegio di Reggio Calabria.

L’emendamento prevede uno stanziamento complessivo di un milione di euro per il 2027, finalizzato all’istituzione di un museo nazionale dedicato alla storia e all’eredità creativa del fondatore della maison della Medusa.

Non soltanto un tributo alla memoria dello stilista reggino, ma anche una vetrina per le eccellenze della moda italiana. La proposta si inserisce, infatti, nell’ambito delle politiche di rafforzamento del Made in Italy.

Reggio Calabria e Gianni Versace: anni di proposte e annunci

Quella di Roscioli non è la prima iniziativa politica volta a valorizzare la figura di Gianni Versace nella sua città natale.

Come raccontato più volte sulle pagine di CityNow, negli anni si sono susseguite diverse proposte: dall’intitolazione di una strada alla realizzazione di un museo, passando per l’individuazione di luoghi simbolo della città da dedicare allo stilista.

Già nel settembre del 2016 la Commissione Toponomastica comunale si era espressa sull’intitolazione di un viale a Gianni Versace, seguita da una delibera della Giunta comunale dell’8 maggio 2017. L’arteria individuata, quella che dal ponte di Sant’Agata conduce verso l’aeroporto, non ha però assunto quella centralità e quella visibilità che molti auspicavano per celebrare il genio della moda. Anche l’intitolazione dell’auditorium del Cedir è apparsa insufficiente rispetto alla notorietà internazionale dello stilista.

La proposta di Ripepi: intitolare il Corso Garibaldi a Versace

Nel luglio del 2022, nel corso di una seduta del Consiglio comunale, l’allora consigliere di opposizione Massimo Ripepi aveva avanzato una proposta destinata a far discutere: cambiare il nome del Corso Garibaldi, intitolando la principale arteria commerciale della città a Gianni Versace. “Si tratta del Maradona dello stile” così Ripepi aveva definito lo stilista durante il suo intervento in aula, proponendo contestualmente la creazione di un museo a lui dedicato.

Un’idea ripresa anche durante la campagna elettorale per le amministrative del 2026, attraverso un progetto più ampio che prevedeva la nascita della Via della Moda, un museo dedicato a Versace e una scuola di design di livello internazionale.

L’appello di Santo Versace ai microfoni di CityNow

Nel maggio del 2025 a riportare al centro del dibattito la questione era stato lo stesso Santo Versace, in occasione della presentazione del suo libro. Intervistato da CityNow, il fratello dello stilista aveva rivolto un appello alla città:

«Intitolare una strada o una via a Gianni? Scegliete la più bella e intitolatela a lui».

Parole che avevano riacceso il confronto sull’opportunità di individuare un luogo prestigioso e riconoscibile, capace di rendere evidente anche agli occhi dei turisti il legame tra Reggio Calabria e la storia della maison.

L’allora sindaco Giuseppe Falcomatà aveva confermato l’intenzione dell’amministrazione di procedere con un importante riconoscimento, da condividere preventivamente con la famiglia Versace.

Il Museo del Mare a Gianni Versace

Nel dicembre del 2025 era arrivato l’annuncio dell’allora amministrazione: dedicare a Gianni Versace il Museo del Mare progettato da Zaha Hadid.

L’idea era quella di associare due personalità di fama mondiale, legando una delle opere pubbliche più ambiziose della storia recente di Reggio Calabria al nome dello stilista. Una scelta sostenuta dall’allora assessore delegato Carmelo Romeo, anche per le potenziali ricadute sull’immagine internazionale della città.

Museo nazionale Versace, adesso la partita è politica

La proposta di Fabio Roscioli apre oggi un nuovo scenario. Resta da capire se il progetto del museo nazionale sarà completamente autonomo rispetto al Museo del Mare o se potrà integrarsi con la programmazione culturale della struttura progettata da Zaha Hadid.

Il prossimo 2 dicembre ricorreranno gli ottant’anni dalla nascita di Gianni Versace, mentre nel luglio del 2027 saranno trascorsi trent’anni dalla sua tragica scomparsa.

Due ricorrenze che potrebbero rappresentare l’occasione per trasformare anni di dibattiti, proposte e annunci in un progetto concreto.

Prima, però, servirà il via libera del Parlamento. Il milione di euro previsto dall’emendamento non è ancora una risorsa acquisita.

La vera sfida sarà quella di andare oltre il semplice riconoscimento simbolico, restituendo a Reggio Calabria un posto da protagonista nel racconto della storia di Gianni Versace.

Perché il mondo conosce Versace. Ma non sempre conosce la città da cui tutto è cominciato.