Domenica la venerata Effigie lascerà la Cattedrale per fare ritorno al Santuario. Una giornata di fede e devozione per la comunità reggina. Il programma

Ci sono appuntamenti che scandiscono la vita di una città, custodiscono i ricordi di intere generazioni e raccontano un senso di appartenenza che il tempo non scalfisce. Per Reggio Calabria, il ritorno della Madonna della Consolazione all’Eremo è uno di questi.

Domenica 22 novembre i reggini accompagneranno nuovamente la loro amata Patrona lungo le strade della città. Un ultimo saluto, carico di emozione, prima che il Sacro Quadro lasci la Cattedrale per fare ritorno alla sua dimora abituale.

Un rito che si rinnova di anno in anno, tra preghiere, sguardi commossi e quella devozione profonda che lega Reggio alla sua Madre della Consolazione. Una storia di fede che si tramanda di padre in figlio e che continua a rappresentare una delle espressioni più autentiche dell’identità reggina.

L’ultima celebrazione in Cattedrale

La giornata di domenica si aprirà con la celebrazione delle ore 11, presieduta dall’arcivescovo metropolita di Reggio Calabria-Bova, monsignor Fortunato Morrone.

Sarà l’ultima Santa Messa in Cattedrale alla presenza della venerata Effigie, prima dei preparativi per il ritorno all’Eremo.

Alle ore 15 è previsto un ultimo momento di preghiera, mentre alle 15:30 prenderà il via la solenne processione.

Il percorso della processione e il ritorno all’Eremo

Il Sacro Quadro attraverserà il Corso Garibaldi fino a raggiungere piazza della Consegna, dove si rinnoverà il tradizionale passaggio dell’Effigie ai frati cappuccini.

Da qui la processione proseguirà verso la collina dell’Eremo, con l’ingresso nella Basilica-Santuario previsto per le ore 20.

Il programma di domenica 22 novembre

Ore 11:00 – Celebrazione pontificale in Cattedrale presieduta dall’arcivescovo Fortunato Morrone;

– Celebrazione pontificale in Cattedrale presieduta dall’arcivescovo Fortunato Morrone; Ore 15:00 – Momento di preghiera in Cattedrale;

– Momento di preghiera in Cattedrale; Ore 15:30 – Partenza della processione;

– Partenza della processione; Ore 20:00 – Previsto arrivo del Sacro Quadro al Santuario dell’Eremo.

Si rinnova così uno dei riti più significativi dell’identità religiosa e popolare di Reggio Calabria. Un momento che attraversa le generazioni e custodisce la storia, la memoria e la devozione di un’intera città alla sua Madre della Consolazione.