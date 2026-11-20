Serie D, Athletic Palermo-Reggina: designato l’arbitro della sfida
I tifosi attendono risposte riguardo la trasferta, ma si va verso il no
20 Novembre 2026 - 09:11 | Redazione
In attesa che i tifosi amaranto vengano informati sulla possibilità di poter essere presenti alla gara contro l’Athletic Palermo, dalle indiscrezioni si va verso il divieto, è stato designato l’arbitro dell’incontro.
Sarà il signor Alessandro Cisternini di Seregno a dirigere la gara tra Athletic Palermo e Reggina, in programma domenica 22 novembre alle ore 14:30 e valida per la tredicesima giornata del girone I del campionato di Serie D.
Il direttore di gara sarà coadiuvato dagli assistenti Vincenzo Pone di Nola e Anthony Di Minico di Ariano Irpino.
Athletic Palermo-Reggina: la terna arbitrale
- Arbitro: Alessandro Cisternini di Seregno
- Primo assistente: Vincenzo Pone di Nola
- Secondo assistente: Anthony Di Minico di Ariano Irpino
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