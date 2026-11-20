In attesa che i tifosi amaranto vengano informati sulla possibilità di poter essere presenti alla gara contro l’Athletic Palermo, dalle indiscrezioni si va verso il divieto, è stato designato l’arbitro dell’incontro.

Sarà il signor Alessandro Cisternini di Seregno a dirigere la gara tra Athletic Palermo e Reggina, in programma domenica 22 novembre alle ore 14:30 e valida per la tredicesima giornata del girone I del campionato di Serie D.

Il direttore di gara sarà coadiuvato dagli assistenti Vincenzo Pone di Nola e Anthony Di Minico di Ariano Irpino.

Athletic Palermo-Reggina: la terna arbitrale