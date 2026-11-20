"Un sentito ringraziamento a Sua Eccellenza il Prefetto Clara Vaccaro e alla Prefettura per la guida istituzionale e il modello partecipato così Conia

«Desidero esprimere il mio più profondo e sentito ringraziamento a Sua Eccellenza il Prefetto di Reggio Calabria, Dott.ssa Clara Vaccaro, e a tutta la struttura della Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo – per lo straordinario lavoro di pianificazione e coordinamento che ha portato alla redazione, approvazione e trasmissione ai Comuni e agli Enti interessati del Piano per la gestione dei deceduti a seguito di eventi emergenziali di protezione civile. Si tratta di uno strumento di fondamentale importanza per l’intero territorio della Città Metropolitana di Reggio Calabria, predisposto in attuazione della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 luglio 2022. Il merito principale di questo traguardo va ascritto alla lungimiranza, alla sensibilità istituzionale e alla capacità di regia di Sua Eccellenza il Prefetto Vaccaro, insieme ai Dirigenti e Funzionari dell’Area V della Prefettura, che hanno saputo tradurre un adempimento normativo complesso in un modello operativo concreto, dignitoso ed efficiente.

Il metodo partecipato voluto dalla Prefettura

Ciò che rende questo Piano un esempio virtuoso di buona amministrazione è il metodo partecipato voluto e promosso dalla Prefettura. Ho avuto l’onore di prendere parte attivamente alle fasi di elaborazione e confronto in rappresentanza dei Sindaci della Piana, nel periodo in cui ricoprivo il ruolo di Presidente dell’Assemblea dell’Associazione “Città degli Ulivi” – incarico che oggi non ricopro più – e ho potuto apprezzare direttamente la qualità del dialogo istituzionale instaurato attorno al tavolo prefettizio. La Prefettura ha saputo ascoltare le esigenze dei territori e fare sintesi tra tutte le componenti del sistema di protezione civile e dello Stato: la Regione Calabria, la Città Metropolitana, i Comuni, le Forze dell’Ordine, i Vigili del Fuoco, la Guardia Costiera, il Servizio Sanitario (ASP, Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria e SUEM 118), i nuclei specialistici DVI e la Croce Rossa Italiana. Leggi anche

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