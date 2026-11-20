Si terrà oggi pomeriggio, venerdì 20 novembre, presso la Scuola Allievi Carabinieri di Reggio Calabria, il simposio promosso dall’Ufficio del Garante regionale dei diritti delle persone private della libertà personale della Calabria, dedicato al rapporto tra giustizia, sicurezza, legalità e tutela dei diritti fondamentali.

Un confronto di rilevanza nazionale

A conferire particolare prestigio all’iniziativa sarà la partecipazione di personalità di primo piano del panorama istituzionale, giudiziario, militare e accademico, che interverranno sia in presenza sia attraverso collegamenti da remoto, dando vita a un confronto di rilevanza nazionale sulle principali sfide del sistema della giustizia e dell’esecuzione penale.

Al centro dell’evento la riflessione interistituzionale promossa dall’Ufficio del Garante regionale, che raccoglie contributi di autorevoli rappresentanti delle Istituzioni, studiosi ed esperti, offrendo analisi, esperienze e proposte per un sistema penitenziario più moderno, sicuro ed efficiente, nel pieno rispetto della dignità umana e dei principi costituzionali.

La cooperazione interistituzionale e SicurPena 2030

Il simposio costituirà inoltre un’occasione per approfondire il valore della cooperazione interistituzionale, della prevenzione della criminalità e della formazione integrata, anche nella prospettiva progettuale di SicurPena 2030, che pone in relazione sicurezza, sanità, formazione e diritti.

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Particolarmente significativa la scelta della Scuola Allievi Carabinieri quale sede dell’incontro: un luogo simbolo della formazione al servizio dello Stato, nel quale il confronto tra Istituzioni e mondo scientifico assume anche il valore di un investimento culturale sulle nuove generazioni.

Un appuntamento di elevato spessore istituzionale e scientifico, destinato a riaffermare un principio essenziale: la sicurezza dello Stato e la tutela dei diritti umani non sono esigenze contrapposte, ma pilastri inscindibili di una democrazia autorevole, giusta e credibile.